Общество

Главное о коронавирусе за 21 апреля: новые районы, «опыты» над людьми, предприятия-нарушители

Печать

В Кузнецке выросло число зараженных COVID-19.

Перенесшие коронавирус пензенцы согласились стать донорами.

Карантин спутал планы беременным.

В Пензе 4 предприятия нарушили режим повышенной готовности.

Самоизоляция: В Чаадаевке дети для конкурса сфотографировали свои окна.

Подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом в области.

В Заречном изменили место выдачи пропусков на въезд и выезд.

География новых случаев COVID-19 продолжает расширяться.

Жительница Челябинской области вернулась из Пензы с коронавирусом.

Пензячка почувствовала себя подопытной мышью.

В Заречном подтвердился еще один случай заражения коронавирусом.

Минздрав области: Расслабляться не стоит!

В Пензе четыре женщины смогли вылечиться от коронавируса.

Семейную пару в больнице ошибочно успокоили отсутствием COVID-19.

Пензячка: Тесты нужно делать перед тем, как класть в общую палату.

В минздраве пояснили ситуацию с общими палатами в детской больнице.

В оперштабе рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 на ИВЛ.

Излечившиеся от COVID-19 призвали всех соблюдать режим самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Главное рубль 77.50+- торгуется, нефть летит вниз . Экономику пора в Ким под ИВЛ.

Гость||

Мы все умрём...

Или от вируса, или от голода

Гость||

Пожалуйста, опубликуйте правдивую информацию, что происходит в в Артинституте.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте