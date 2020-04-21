Главное о коронавирусе за 21 апреля: новые районы, «опыты» над людьми, предприятия-нарушители

21.04.2020 | 20:36

В Кузнецке выросло число зараженных COVID-19.

Перенесшие коронавирус пензенцы согласились стать донорами.

Карантин спутал планы беременным.

В Пензе 4 предприятия нарушили режим повышенной готовности.

Самоизоляция: В Чаадаевке дети для конкурса сфотографировали свои окна.

Подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом в области.

В Заречном изменили место выдачи пропусков на въезд и выезд.

География новых случаев COVID-19 продолжает расширяться.

Жительница Челябинской области вернулась из Пензы с коронавирусом.

Пензячка почувствовала себя подопытной мышью.

В Заречном подтвердился еще один случай заражения коронавирусом.

Минздрав области: Расслабляться не стоит!

В Пензе четыре женщины смогли вылечиться от коронавируса.

Семейную пару в больнице ошибочно успокоили отсутствием COVID-19.

Пензячка: Тесты нужно делать перед тем, как класть в общую палату.

В минздраве пояснили ситуацию с общими палатами в детской больнице.

В оперштабе рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 на ИВЛ.

Излечившиеся от COVID-19 призвали всех соблюдать режим самоизоляции.