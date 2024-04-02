В Пензенской области за неделю зарегистрировали 6 смертей от COVID

02.04.2024 | 12:05

В Пензенской области за неделю уменьшилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. С 25 по 31 марта COVID-19 подтвердили у 234 человек.

В предыдущие 7 дней зарегистрировали 261 случай инфекции.

По данным портала «Объясняем.рф», за минувшую неделю госпитализировано 72 жителя области с коронавирусом (81 - с 18 по 24 марта). Выздоровели 458 пациентов (403).

COVID-19 унес жизни 6 человек (ранее - 7).

За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в стране составил 14,53 на 100 тыс. населения и снизился на 13,4%. Пензенская область вошла в число регионов, где количество заболевших сокращается.