Посещающих леса жителей Пензенской области призвали шуметь

28.04.2024 | 14:39

Жителям Пензенской области, посещающим леса, назвали действия, которые способны отпугнуть медведя и уменьшить риск встречи с ним.

О методах предосторожности спросила на странице регионального минлесхоза в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Елена Ш.: «Какие меры для отпугивания?»

«Чтобы не встретиться с медведем, нужно шуметь, громко разговаривать. Если встреча состоялась, нужно отпугнуть медведя криками, шумом, поднятыми руками, при этом постепенно отходить в сторону. Убегать и делать резкие движения нельзя», - ответили Елене специалисты.

В пензенских лесах все чаще находят следы медведя, хотя это и нехарактерный для региона вид.

Так, 26 апреля сообщалось об отпечатках, обнаруженных возле села Мичкас Никольского района. Их заметили в охотничьих угодьях и на берегу Айвы, в нескольких метрах от жилого дома. Ранее следы медведя были обнаружены в Земетчинском районе.

По официальным данным, на территории области обитают несколько лесных хозяев.