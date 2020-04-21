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Глас народа | Семейную пару в больнице ошибочно успокоили отсутствием COVID-19

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Во вторник, 21 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы по имени Ольга.

Она рассказала, что 1 апреля ее муж приехал из Москвы с температурой 37,4 ºС. На следующий день врачи скорой помощи назначили ему антибиотики и противовирусные препараты, но болезнь не отступала. 4 апреля мужчину забрали в КИМ, взяли тест на коронавирус и отпустили под расписку с рекомендациями по лечению.

Температура не спадала, и супруги сами позвонили в КИМ, чтобы уточнить результат.

«Нам отвечают: «Успокойтесь, при положительном тесте вам обязательно позвонят», - рассказала Ольга.

Через несколько дней муж, казалось бы, выздоровел. Все это время пара находилась дома, а сын был у бабушки с дедушкой. Но малышу исполнялось 6 лет, и родители решили отпраздновать это событие.

«Опять сами звоним в КИМ для уточнения результата (хотя нам сказали, что он будет готов в течение 2-3 дней). Нам отвечают: «Успокойтесь, раз не звонят, значит, все в порядке». И 11 апреля мы со спокойной душой забираем ребенка домой. 14-го числа муж уезжает на работу в Москву, а мне к двери прикрепляют «Памятку контактным по коронавирусной инфекции». Соседям выдали постановление со словами, что на площадке подтвержденный больной», - продолжила пензячка свой рассказ.

Шокированная женщина оборвала все телефоны, пока выяснила, что у ее мужа положительный тест на коронавирус.

«Не одного звонка на телефон мужа до сих пор не поступало. Все друг на друга валят, крайнего не найти! Из-за чьей-то халатности мы подвергли своего ребенка, родителей, знакомых, соседей опасности! На данный момент сидим на карантине, 15-го числа у меня и у ребенка взяли анализ, ждем результат. Дождемся ли мы его - неизвестно!» - завершила Ольга свой рассказ.

Это не первый случай, когда пензенцы жалуются на отсутствие информации по сданным тестам на коронавирус. 27 марта на сессии Законодательного собрания области депутат Игорь Борисов рассказал, что его жена вернулась из Таиланда, 23-го у нее взяли анализ, но даже спустя несколько дней результаты так и не были неизвестны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Новость сообщил — OlgaH
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Гость||

а муж в Москву всё-таки уехал, выходит?

Гость||

21.04.2020 14:51|

а муж в Москву всё-таки уехал, выходит?

Ага, в Москве вся сила:)

Гость||

Муженёк из Москвы короновирус притащил! Сидели бы онЕ там в своих москвах, нечего заразу разносить по стране!

Гость||

Оля, врачи не паникуют они знают что это насморк, твой вылечился и в Москву поехал радуйся с деньгами приедет.

Гость||

что 1 апреля ее муж приехал из Москвы с температурой 37,4 ºС

1 апреля ни кому не верю День дурака! Хорошо тебя Оля с мужем в дурку на Лермонтова 28 не отвезли. Лежали бы с политическими деятелями столетий.

Гость||

Быват... Когда тыщщи больных каждый день

Гость||

Вот они реалии нашего здравоохранения... и здесь вопрос не к врачам, а к тем, кто в высоких кабинетах сидит и браво рапортует о том, что всё схвачено.

Гость||

А про СПИД Оля не слыхала? Выбросила Оля прямо в унитаз Тысяча резинок фирмы адидас

Гость||

+1 больной в Москве, а не в Пензе! Да здравствует статистика!

Гость||

14-го числа муж уезжает на работу в Москву, а мне к двери прикрепляю "Пропала собака по кличке Дружок"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

14-го числа муж уезжает на работу в Москву, а мне к двери прикрепляют «Памятку контактным по коронавирусной инфекции».
Как поехал?

На общественном транспорте до автовокзала, там на автобусе до нерезиновой, затем в мятро, а посля на работу в дружном коллективе?

Гость||

КРЕМАТОРИЙ когда построят? Сил нет ждать?

Гость||

21.04.2020 15:08|

14-го числа муж уезжает на работу в Москву, а мне к двери прикрепляю "Пропала собака по кличке Дружок"

Ольга не понятно, собачку по кличке Дружок нашли?

Гость||

Гость писал(a):

Вот они реалии нашего здраво
А что случилось то?

Гость||

Не надоело бред опубликовывать? Кто-то позвонил, что-то сказал, вы СМИ, вы должны проверят информацию, а так судя по публикации вас нужно привлекать за распространение недостоверной информации.

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Имя: Гость
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