21.04.2020 | 14:45

Во вторник, 21 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы по имени Ольга.

Она рассказала, что 1 апреля ее муж приехал из Москвы с температурой 37,4 ºС. На следующий день врачи скорой помощи назначили ему антибиотики и противовирусные препараты, но болезнь не отступала. 4 апреля мужчину забрали в КИМ, взяли тест на коронавирус и отпустили под расписку с рекомендациями по лечению.

Температура не спадала, и супруги сами позвонили в КИМ, чтобы уточнить результат.

«Нам отвечают: «Успокойтесь, при положительном тесте вам обязательно позвонят», - рассказала Ольга.

Через несколько дней муж, казалось бы, выздоровел. Все это время пара находилась дома, а сын был у бабушки с дедушкой. Но малышу исполнялось 6 лет, и родители решили отпраздновать это событие.

«Опять сами звоним в КИМ для уточнения результата (хотя нам сказали, что он будет готов в течение 2-3 дней). Нам отвечают: «Успокойтесь, раз не звонят, значит, все в порядке». И 11 апреля мы со спокойной душой забираем ребенка домой. 14-го числа муж уезжает на работу в Москву, а мне к двери прикрепляют «Памятку контактным по коронавирусной инфекции». Соседям выдали постановление со словами, что на площадке подтвержденный больной», - продолжила пензячка свой рассказ.

Шокированная женщина оборвала все телефоны, пока выяснила, что у ее мужа положительный тест на коронавирус.

«Не одного звонка на телефон мужа до сих пор не поступало. Все друг на друга валят, крайнего не найти! Из-за чьей-то халатности мы подвергли своего ребенка, родителей, знакомых, соседей опасности! На данный момент сидим на карантине, 15-го числа у меня и у ребенка взяли анализ, ждем результат. Дождемся ли мы его - неизвестно!» - завершила Ольга свой рассказ.

Это не первый случай, когда пензенцы жалуются на отсутствие информации по сданным тестам на коронавирус. 27 марта на сессии Законодательного собрания области депутат Игорь Борисов рассказал, что его жена вернулась из Таиланда, 23-го у нее взяли анализ, но даже спустя несколько дней результаты так и не были неизвестны.