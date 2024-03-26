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Общество

Пензячка захотела сделать кесарево сечение за личные средства

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница области, желающая родить ребенка не естественным путем, а с помощью операции, которую готова оплатить собственными деньгами.

«Я задавала вопрос о возможности проведения кесарева сечения в Пензе на платной основе. Ответили, что кесарево сечение делают по показаниям - и все. Это бесплатно по показаниям, а я спросила про платное кесарево сечение по желанию женщины! Без показаний, по желанию, за деньги делают ли в Пензе платное кесарево сечение? Неужели у женщины нет права выбрать, каким способом родить ребенка?» - написала она.

Ответ пензячке дали в Министерстве здравоохранения Пензенской области. В нем говорится, что кесарево сечение - это способ родоразрешения, при котором производится хирургическое вмешательство с рассечением стенки беременной матки, извлечением плода и последа и дальнейшим восстановлением целостности органа.

В России кесарево сечение выполняется только при наличии показаний: в экстренной форме - при угрозе жизни женщине или плода, в неотложной - при осложнениях, требующих срочного родоразрешения, и в плановой, когда время операции соотносится с оптимальным временем родоразрешения. Причем показания для кесарева сечения определяет консилиум врачей.

«Без показаний, по желанию, за личные средства пациенток родоразрешение путем кесарева сечения в медицинских организациях Российской Федерации, в том числе и в Пензенской области, не проводится», - говорится в письме, подписанном замминистра здравоохранения региона Мариной Воробьевой.

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