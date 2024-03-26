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Общество

В Пензенской области за неделю скончались 7 пациентов с COVID-19

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С 18 по 24 марта в Пензенской области медики 261 раз поставили диагноз «коронавирусная инфекция». 81 человек был госпитализирован.

За этот период 7 пациентов скончались, 403 выздоровели. Такое же количество смертей зарегистрировано в Свердловской области. Больше прочих умерло лишь в Санкт-Петербурге (10) и Москве (13).

Неделей раньше COVID-19 подтвердился у 298 жителей области, зарегистрированы смерти 4 умерших.

По информации портала «Объясняем.рф», в целом по стране за 7 дней заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась всего на 0,4%. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей снизилось на 6,6%.

Всего в России умер за неделю 71 пациент.

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