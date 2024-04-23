В Пензенской области за неделю скончались 8 больных COVID-19

23.04.2024 | 13:31

По данным портала «Объясняем.рф», в Пензенской области продолжает сокращаться количество заболевших COVID-19.

C 15 по 21 апреля в регионе диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен 147 пациентам, тогда как на предыдущей неделе - 166.

Выздоровели 155 больных (было 302).

44 человека направлены на лечение в стационар (с 8 по 14 апреля - 37), 8 больных скончались (неделей ранее - 4).

За прошедшую неделю показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране составил 11 на 100 тысяч населения, снизившись на 9,7%.