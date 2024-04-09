В Пензенской области реже подтверждают COVID-19

09.04.2024 | 13:29

В Пензенской области уменьшается число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. С 1 по 7 апреля COVID-19 подтвердили у 200 человек.

На предыдущей неделе выявили 234 инфицированных.

По данным портала «Объясняем.рф», с 1 по 7 апреля госпитализировали 66 жителей области с коронавирусом (72 - с 25 по 31 марта). Выздоровели 298 пациентов (против 458).

COVID-19 унес жизни 4 человек (ранее - 6).

За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в стране составил 13,5 на 100 тыс. населения и снизился на 7,2%. Пензенская область остается в числе регионов, где количество заболевших сокращается.