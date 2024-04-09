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Общество

В Пензенской области реже подтверждают COVID-19

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В Пензенской области уменьшается число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. С 1 по 7 апреля COVID-19 подтвердили у 200 человек.

На предыдущей неделе выявили 234 инфицированных.

По данным портала «Объясняем.рф», с 1 по 7 апреля госпитализировали 66 жителей области с коронавирусом (72 - с 25 по 31 марта). Выздоровели 298 пациентов (против 458).

COVID-19 унес жизни 4 человек (ранее - 6).

За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в стране составил 13,5 на 100 тыс. населения и снизился на 7,2%. Пензенская область остается в числе регионов, где количество заболевших сокращается.

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