28 апреля погода в Пензенской области начнет меняться

В ночь на воскресенье, 28 апреля, в Пензенской области ожидаются +10...+15 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь местами и умеренный западный ветер. Возможна гроза.
Прогноз на день отличается только цифрами, которые покажут термометры, и направлением ветра: он подует с севера, а воздух прогреется до +20...+25.
По данным Приволжского УГМС, к ночи на понедельник похолодает до +8...+13 градусов.
Смена погодных условий произойдет из-за активного прохождения атмосферных фронтов. В регион начнет проникать более холодный воздух.
28 апреля в народном календаре - Пудов день. На Руси считали, что сильный ветер на Пуда сулит скорое изменение погоды к лучшему.
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