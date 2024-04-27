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Общество

28 апреля погода в Пензенской области начнет меняться

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В ночь на воскресенье, 28 апреля, в Пензенской области ожидаются +10...+15 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь местами и умеренный западный ветер. Возможна гроза.

Прогноз на день отличается только цифрами, которые покажут термометры, и направлением ветра: он подует с севера, а воздух прогреется до +20...+25.

По данным Приволжского УГМС, к ночи на понедельник похолодает до +8...+13 градусов.

Смена погодных условий произойдет из-за активного прохождения атмосферных фронтов. В регион начнет проникать более холодный воздух.

28 апреля в народном календаре - Пудов день. На Руси считали, что сильный ветер на Пуда сулит скорое изменение погоды к лучшему.

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