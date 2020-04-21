Общество

Перенесшие коронавирус пензенцы согласились стать донорами

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Жители Пензенской области, перенесшие коронавирусную инфекцию, дали согласие на сдачу плазмы крови для переливания тем, кто еще борется с болезнью.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на врача-инфекциониста центра специализированных видов медицинской помощи Евгению Сучкову.

По словам медика, вопрос о том, чтобы переливать плазму тяжелым больным от тех, кто уже переболел и чей организм выработал антитела к коронавирусу, в настоящий момент обсуждается. Для этого в первую очередь необходимо подготовить доноров.

Некоторые из тех, кого уже выписали, дали свое согласие на забор крови.

Метод лечения коронавирусной инфекции, основанный на донорстве плазмы с антителами, уже внедрили московские врачи. Известно, что областная станция переливания крови обладает всем необходимым для этого оборудованием и технологиями.

Всего в Пензенской области от COVID-19 вылечились 9 человек. На этой неделе выписать из больницы должны еще 20 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

плазмы крови для переливания
почем нынче кровушка?

Гость||

Донорами надо брать безсимптомных носителей. У переболевших, изначально, слабый иммунитет. Их плазма малоэффективна.

Гость||

Гость писал(a):

почем нынче кровушка?
Расценки писали уже. Помню, 600 гр= 5000 рублей.

Гость||

Там половина выздоровевших древние старики, забор 600г их угробит, вот изверги.

Имя: Гость
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