Перенесшие коронавирус пензенцы согласились стать донорами

Жители Пензенской области, перенесшие коронавирусную инфекцию, дали согласие на сдачу плазмы крови для переливания тем, кто еще борется с болезнью.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на врача-инфекциониста центра специализированных видов медицинской помощи Евгению Сучкову.
По словам медика, вопрос о том, чтобы переливать плазму тяжелым больным от тех, кто уже переболел и чей организм выработал антитела к коронавирусу, в настоящий момент обсуждается. Для этого в первую очередь необходимо подготовить доноров.
Некоторые из тех, кого уже выписали, дали свое согласие на забор крови.
Метод лечения коронавирусной инфекции, основанный на донорстве плазмы с антителами, уже внедрили московские врачи. Известно, что областная станция переливания крови обладает всем необходимым для этого оборудованием и технологиями.
Всего в Пензенской области от COVID-19 вылечились 9 человек. На этой неделе выписать из больницы должны еще 20 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
penzainform.ru писал(a):почем нынче кровушка?