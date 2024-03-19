В Пензенской области за неделю умерли 4 пациента с COVID-19

В Пензенской области на минувшей неделе, с 11 по 17 марта, уменьшилось количество случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По информации портала «Объясняем.рф», у 298 жителей области подтвердили COVID-19 (310 - на предыдущей неделе).
79 человек медики госпитализировали, 754 выписали. Зарегистрирована смерть четырех заразившихся пензенцев.
В целом за минувшую неделю в стране показатель заболеваемости COVID вырос на 5%, увеличение количества заразившихся отметили в 60 субъектах РФ.
Поэтому медики рекомендуют гражданам не расслабляться с приходом устойчивого тепла и не забывать о мерах профилактики: носить маску в общественных местах и транспорте, чаще мыть руки.
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