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Общество

Пензенские водители стали реже нарушать два правила

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В Пензенской области проанализировали данные комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и пришли к выводу, что водители стали более дисциплинированными и ответственными.

Например, за первый квартал этого года зафиксировано уменьшение числа автомобилистов, совершивших такое опасное нарушение, как выезд на полосу встречного движения. По данным ГБУ «Безопасный регион», количество штрафов за такой маневр сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

«Это хороший показатель, учитывая, что, по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, наибольшее число погибших в ДТП фиксируется вследствие выезда на «встречку», - отметили специалисты.

Кроме того, пензенские водители стали реже выезжать за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора. С января по апрель этого года зарегистрировано порядка 14,5 тыс. такого рода нарушений, это в 2 раза меньше, чем в том же периоде 2023-го.

В конце февраля этого года в ГБУ «Безопасный регион» сообщили о более 108 000 нарушений, зарегистрированных камерами с 1 января. Больше всего штрафов пензенские водители получили за превышение скорости на 20-40 км/ч. Также пензенцы часто выезжали за стоп-линию на красный сигнал светофора. Это нарушение получило второе место в рейтинге. На третьей строке был проезд на красный свет.

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