Общество

В минздраве пояснили ситуацию с общими палатами в детской больнице

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Во вторник, 21 апреля, Министерство здравоохранения Пензенской области прокомментировало заявление горожанки Ирины, лежавшей с дочерью в корпусе раннего детства клинической больницы имени Н. Ф. Филатова.

Женщина пожаловалась на то, что их с ребенком положили в общую палату на 10 человек (пять детей, пять взрослых), хотя температура быстро спала, и пришлось долго ждать результата теста на коронавирус.

«Считаем необходимым пояснить, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции все пациенты с любой симптоматикой ОРВИ рассматриваются как подозрительные на развитие COVID-19. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции согласно регламенту всех пациентов госпитализировали в стационары медицинских организаций, где развернуты инфекционные койки», - сообщили в пресс-службе минздрава.

При этом напомнили, что у детей коронавирус часто протекает бессимптомно, зачастую с нормальной температурой, может проявляться катаральными явлениями (покраснение слизистой зева, насморк, кашель), расстройством стула, конъюнктивитом и др.

Чтобы принять решение о выписке, необходимо дождаться результатов теста на COVID-19, а ими занимается референс-лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области.

«Да, выписка пациентов происходит несвоевременно, с задержкой, но это продиктовано эпидемиологической ситуацией. Выписать без подтвержденного отрицательного анализа на коронавирус мы не имеем права», - подчеркнули в пресс-службе.

Дали пояснения и по поводу одномоментного нахождения в палате сразу нескольких пациентов.

«Закладка на госпитализацию опять же в связи с эпидемиологической обстановкой осуществляется по типу «обсервация», что подразумевает госпитализацию пациентов, поступающих в один день с подобной клиникой, в одну палату. Это делается для того, чтобы не допустить развития перекрестной инфекции.

Еще раз акцентируем внимание, что пациенты, которые лежат с симптоматикой ОРВИ до момента получения отрицательного теста, лежат отдельно от пациентов, у которых подтвержден диагноз», - заключили в региональном минздраве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Там больше вопрос то был почему не лечили ребенка с эпилепсией, а просто сбагрили в обсервацию.Что в инфекцию нельзя было позвать невролога?

Гость||

Разогнать вас во главе со стрючковым или кто там сейчас... работать это вам не деньги по карманам распихивать, работать уметь надо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Закладка на госпитализацию опять же в связи с эпидемиологической обстановкой осуществляется по типу «обсервация», что подразумевает госпитализацию пациентов, поступающих в один день с подобной клиникой, в одну палату. Это делается для того, чтобы не допустить развития перекрестной инфекци
По логике совсем не так.

Гость||

Кто-нибудь из них объяснил бы разумно: сколько времени делаются тесты, где, как обеспечивается недопущение перекрестного заражения в приёмниках, далее в палатах. Какой регламент размещения больных, почему некоторые "выздоровевшие" удивляются, что у них был коронавирус, некоторым просто не сообщают результат теста. Расскажите людям, и будет меньше паникующих.

Гость||

Гость писал(a):

Разогнать вас во главе со стрючковым или кто там сейчас... работать это вам не деньги по карманам распихивать, работать уметь надо.
Насильника-извращенца Стрючкова на нары! Теперешнего министра Никишина со всей его шатией-братией (Чижовой, Воробьевой, Воеводиным и др.) под следствие!

Гость||

Типичная Пенза.

Гость||

ПОДЗАБОРОВУ МИНИСТРОМ СЕКС МЕНЬШИНСТВ!

Гость||

Единоросовская медицына лопнула,увы господа Единоросы Вы оказались не профессионалами.

Гость||

Гость писал(a):

Насильника-извращенца Стрючкова на нары!
Ага, его щас по амнистии выпустят.

Гость||

Гость писал(a):

Кто-нибудь из них объяснил бы разумно: сколько времени делаются тесты, где, как обеспечивается недопущение перекрестного заражения в приёмниках, далее в палатах. Какой регламент размещения больных, почему некоторые "выздоровевшие" удивляются, что у них был коронавирус, некоторым просто не сообщают результат теста. Расскажите людям, и будет меньше паникующих.
Тесты врут. Толку с них нет

Гость||

Если выпустят по амнистии путь гинекологом идёт работать. Оборудование у него своё есть )

Гость||

И опыт большой!

Гость||

Ну получается заразить тебя могут по закону. А если ты вышел на улицу, то штраф тебе 30 ку.

Гость||

Один тест делают 4 часа. В Пензе 3 лаборатории. Как заявляют власти - на обследовании 1800 человек. Погрешность теста 30 процентов. Поэтому берут 3 раза анализ. И если 2 из 3 плюсуют то ставят положительный и наоборот. А дальше математика для 8 класса. Сколько нужно времени чтобы отработать всех подозрительных даже если работать 24 часа в сутки...?

Гость||

Т.е. если у ребёнка аппендецит (поднялась температура "симптом ОРВи"), то его смело можно отправлять в инфекцию?

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Имя: Гость
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