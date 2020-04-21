В минздраве пояснили ситуацию с общими палатами в детской больнице

21.04.2020 | 16:29

Во вторник, 21 апреля, Министерство здравоохранения Пензенской области прокомментировало заявление горожанки Ирины, лежавшей с дочерью в корпусе раннего детства клинической больницы имени Н. Ф. Филатова.

Женщина пожаловалась на то, что их с ребенком положили в общую палату на 10 человек (пять детей, пять взрослых), хотя температура быстро спала, и пришлось долго ждать результата теста на коронавирус.

«Считаем необходимым пояснить, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции все пациенты с любой симптоматикой ОРВИ рассматриваются как подозрительные на развитие COVID-19. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции согласно регламенту всех пациентов госпитализировали в стационары медицинских организаций, где развернуты инфекционные койки», - сообщили в пресс-службе минздрава.

При этом напомнили, что у детей коронавирус часто протекает бессимптомно, зачастую с нормальной температурой, может проявляться катаральными явлениями (покраснение слизистой зева, насморк, кашель), расстройством стула, конъюнктивитом и др.

Чтобы принять решение о выписке, необходимо дождаться результатов теста на COVID-19, а ими занимается референс-лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области.

«Да, выписка пациентов происходит несвоевременно, с задержкой, но это продиктовано эпидемиологической ситуацией. Выписать без подтвержденного отрицательного анализа на коронавирус мы не имеем права», - подчеркнули в пресс-службе.

Дали пояснения и по поводу одномоментного нахождения в палате сразу нескольких пациентов.

«Закладка на госпитализацию опять же в связи с эпидемиологической обстановкой осуществляется по типу «обсервация», что подразумевает госпитализацию пациентов, поступающих в один день с подобной клиникой, в одну палату. Это делается для того, чтобы не допустить развития перекрестной инфекции.

Еще раз акцентируем внимание, что пациенты, которые лежат с симптоматикой ОРВИ до момента получения отрицательного теста, лежат отдельно от пациентов, у которых подтвержден диагноз», - заключили в региональном минздраве.