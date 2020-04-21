Излечившиеся от COVID-19 призвали всех соблюдать режим самоизоляции

21.04.2020 | 19:40

Из областного центра спецвидов медицинской помощи выписались сразу четыре пациентки, у которых почти месяц назад выявили коронавирусную инфекцию. Маски скрыли улыбки, но людей переполняли эмоции: одни рады после 25-дневного лечения отправиться домой, другие - выполненному долгу.

«Наши доблестные врачи каждый день совершали подвиг. Они 24 часа в сутки были с нами, нам делали уколы, мы пили таблетки, все время были под контролем. Дорогие наши, берегите себя, потому что, если бы не вы, не знаем где бы мы были!» - поблагодарила специалистов жительница Пензы.

В «красной зоне», где лежат пациенты с COVID-19, в реанимациях в смене работает около 150 врачей, медсестер, реаниматологов. В знак поддержки и персонала, и больных в доме напротив вывесили плакаты. Кто автор посланий, здесь не знают, но добрые слова сейчас нужны всем.

«Мы рады, что пациенты ценят наш труд», - отметила заместитель главного врача областного центра спецвидов медицинской помощи Джамиля Курмаева.

«Такой вирус для нас нов, пациенты очень переживали, но потом, когда мы с ними уже нашли общий язык, объяснили тактику ведения, тактику лечения, они успокоились, и все стало хорошо», - добавила врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи Валерия Барашкина.

Три с лишним недели были в одной лодке врачи и пациенты. Последние утверждают, что подобного отношения к себе даже представить не могли. Одна из медсестер проявила женскую солидарность и просто поразила переболевших своим вниманием и заботой.

«Девочки, я принесла вам капустные листы - у вас там такие синяки, их надо как-то залечить». Мы были в таком шоке!» - рассказала жительница Пензы.

В стенах областного центра спецвидов медицинской помощи продолжают оставаться на лечении 125 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», под подозрением - 119 человек.

«Лечение направлено на то, чтобы остановить развитие вируса в организме. Прямого воздействия на вирус мы не можем оказать - нет такого препарата. Но мы можем приостановить его развитие, создать такие условия за счет приема лекарств, которые не позволяют ему развиваться», - пояснил главный врач областного центра спецвидов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

«Болели вся кожа и нос - вот и все. И кашель сильный», - перечислила свои симптомы жительница Пензы.

«У меня повысилась температура, вызвала врача, была определена ОРВИ. А потом мне посоветовали сделать компьютерную томографию, у меня выявилась пневмония. Я сама приехала и сдалась, потому что безопасность моей семьи и окружающих - это очень важный момент», - рассудила горожанка.

Жертвы коварной инфекции призывают жителей области соблюдать режим самоизоляции и беречь свое здоровье.

Еще у 15 жителей области 21 апреля подтвердился диагноз COVID-19, общее количество заражений составило 180.