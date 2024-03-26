Эндокринолог: COVID-19 может запустить развитие диабета

26.03.2024 | 08:36

У человека с предрасположенностью к сахарному диабету он может развиться после перенесенного COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Об этом рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

«Сахарный диабет связан со здоровьем иммунной системы, особенно - сахарный диабет первого типа, который является аутоиммунным заболеванием. Нарушения метаболического характера действительно могут запуститься, если у человека была предрасположенность», - цитирует врача ТАСС.

По словам Натальи Мокрышевой, человеку, переболевшему тяжелым инфекционным заболеванием, следует регулярно контролировать свои метаболические показатели.

Эндокринолог также заявила, что вакцина от ковида не может повлиять на развитие диабета.

«Это очень точечное, аккуратное взаимодействие, не несущее в большинстве случаев каких-то последствий», - пояснила она.

Наталья Мокрышева отметила, что вопрос влияния COVID-19 на иммунную систему еще предстоит изучить, так как период наблюдения пациентов после перенесенного заболевания не превышает одного-двух лет.