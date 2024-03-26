Сетевое издание|18+|Вторник|26 мар 2024|12:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Эндокринолог: COVID-19 может запустить развитие диабета

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


У человека с предрасположенностью к сахарному диабету он может развиться после перенесенного COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Об этом рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

«Сахарный диабет связан со здоровьем иммунной системы, особенно - сахарный диабет первого типа, который является аутоиммунным заболеванием. Нарушения метаболического характера действительно могут запуститься, если у человека была предрасположенность», - цитирует врача ТАСС.

По словам Натальи Мокрышевой, человеку, переболевшему тяжелым инфекционным заболеванием, следует регулярно контролировать свои метаболические показатели.

Эндокринолог также заявила, что вакцина от ковида не может повлиять на развитие диабета.

«Это очень точечное, аккуратное взаимодействие, не несущее в большинстве случаев каких-то последствий», - пояснила она.

Наталья Мокрышева отметила, что вопрос влияния COVID-19 на иммунную систему еще предстоит изучить, так как период наблюдения пациентов после перенесенного заболевания не превышает одного-двух лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте