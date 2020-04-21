В Заречном подтвердился еще один случай заражения коронавирусом

21.04.2020 | 13:07

Администрация Заречного опубликовала оперативную информацию об эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции на вторник, 21 апреля.

Согласно новым данным, у еще одного жителя закрытого города подтвердился COVID-19. Общее количество зараженных теперь пять.

«Вылечившихся - 0; число граждан, размещенных на карантин, в специально оборудованных организациях - 0; число граждан, находящихся под медицинским наблюдением - 30; число снятых с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции - 340; умерших - 1», - сообщается на официальном сайте администрации.

По данным на 21 апреля, в регионе 180 заболевших (плюс 15). Среди них, помимо пензенцев, - жители села Сосновка Бессоновского района, села Пяша Мокшанского района, села Новый Мачим Шемышейского района, Богословки Пензенского района, а также Каменки, Заречного, Бекова, Тамалы и Лопатина. Новым пациентам - от 14 лет до 71 года.