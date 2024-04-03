Почти 900 беременных пензячек поддерживают деньгами

03.04.2024 | 13:34

В Пензенской области более 870 беременных получают единое пособие. Это нуждающиеся женщины - с доходом ниже 12 981 рубля на 1 члена семьи.

Также условием для получения пособия является постановка на учет по беременности на сроке до 12 недель и регулярное посещение врача в течение всего периода ожидания ребенка.

Размер единого пособия разный (50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения) и зависит от доходов. Также при назначении учитывается имущество, которым владеет семья.

Максимальная выплата на данный момент составляет 14 149 рублей.

«Обратиться за назначением единого пособия можно после достижения 12 недель беременности. При этом средства будут выплачиваться с месяца постановки на учет, но не ранее срока 6 недель, и до месяца родов включительно», - пояснили в пензенском отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Подать заявление можно на портале госуслуг, в офисе МФЦ или через клиентскую службу СФР. Как правило, дополнительные документы предъявлять не требуется: специалисты самостоятельно запросят нужные сведения и назначат пособие.