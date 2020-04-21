Общество

В Пензе 4 предприятия нарушили режим повышенной готовности

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В понедельник, 20 апреля, в Пензе проверили, как мелкие предприятия соблюдают постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

«Деятельность предприятий ряда отраслей в настоящее время приостановлена. К функционирующим организациям предъявляются дополнительные требования безопасности - это регулярная дезинфекция помещений, обеспечение социального дистанцирования сотрудников и посетителей и ряд других мероприятий», - напомнили в пресс-службе администрации города.

Комиссия провела обход более 10 предприятий торговли, питания, сферы услуг, расположенных в Железнодорожном районе. В итоге участники рейда выявили четыре организации, нарушившие предписание. Это предприятие по изготовлению шаурмы, автомойка и сервисы шиномонтажа.

Руководителям и работникам напомнили о штрафах, грозящих за подобное нарушение. Для граждан его размер составляет от от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица - от 10 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

«Подобные рейды запланированы на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об правонарушениях в этой сфере, расширен», - предупредили в мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Нашли кого наказать!

Гость||

В Чемодановке на Придорожной работает Сто .Полно народу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по изготовлению шаурмы,
Такую хрень закрыть в Пензе навсегда.

Гость||

постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

Ващще ниочём.любой юрист оспорит и взыщет.

Гость||

А " Пчелка" на Западной рядом с почтой?

На двери вывеска "Закрыто", а по факту...алкаш постучал-пустили.

Гость||

На фото женщина с пышными волосами цвет огонь . Кто это угадайте ?

Гость||

Жовтяк

Гость||

21.04.2020 09:55|

На фото женщина с пышными волосами цвет огонь . Кто это угадайте ?

Валя Терешкова

Гость||

Гость|21.04.2020 09:57|

Жовтяк

Встречайте у нас победитель . Он угадал . Приз ему . Бесплатно месяц на шиномонтаже обслуживаться .

Гость||

Этих проверяющих бюджетников которые своими руками ни чего не делают получая деньги из бюджета, который наполняют предприниматели, которых они наказали штраыами. Надо было накормить шаурмой бесплатно, разбортовать и забортовать им машины бесплатно. Показать видео из Владикавказа тоже бесплатно. И селфи на память тоже бесплатно!

Гость||

Жавтяк эт что кличка?

Гость||

А где Дина Черемушкина?

Гость||

На центральный рынок заглядывали?

Гость||

Шиномонтажки на Западной работают без проблем.

Гость||

А пусть Охрана в магазинах сдаёт всех пенсионеров,которые по магазинам шастают,им пенсии платят,есть и на еду ,будет и на штраф!!!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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