В Пензе 4 предприятия нарушили режим повышенной готовности

21.04.2020 | 09:28

В понедельник, 20 апреля, в Пензе проверили, как мелкие предприятия соблюдают постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

«Деятельность предприятий ряда отраслей в настоящее время приостановлена. К функционирующим организациям предъявляются дополнительные требования безопасности - это регулярная дезинфекция помещений, обеспечение социального дистанцирования сотрудников и посетителей и ряд других мероприятий», - напомнили в пресс-службе администрации города.

Комиссия провела обход более 10 предприятий торговли, питания, сферы услуг, расположенных в Железнодорожном районе. В итоге участники рейда выявили четыре организации, нарушившие предписание. Это предприятие по изготовлению шаурмы, автомойка и сервисы шиномонтажа.

Руководителям и работникам напомнили о штрафах, грозящих за подобное нарушение. Для граждан его размер составляет от от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица - от 10 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

«Подобные рейды запланированы на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об правонарушениях в этой сфере, расширен», - предупредили в мэрии.