В Кузнецке выросло число зараженных COVID-19

21.04.2020 | 08:39

В Кузнецке зафиксировано восемь подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом доложил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Aлексaндр Климoв на оперативном совещании, состоявшемся в городской администрации в понедельник, 20 апреля.

15 апреля зараженных было семеро. Таким образом, за минувшие пять дней диагноз поставили одному жителю Кузнецка.

На изоляции в настоящее время находятся 206 человек, уточнил Aлексaндр Климoв. Его слова приводит пресс-служба местной мэрии.

Ранее глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский призывал граждан (в первую очередь пожилых) по возможности оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом.

«Сказали всем дачникам: ребята, у кого возраст большой, сидите дома, по вашу душу этот вирус прилетел! Соображение-то включать надо, в конце концов. Это же не игрушка. Знаете, как этот вирус зовут? Умненький. Он так перестраивается, чтобы жить, размножаться. Для него важен человек, на котором он паразитирует. Вон Эбола - не умный, он всех перебил и сам потерялся. А этот умненький: он старичков побьет, а на остальных посидит просто», - пояснил Злаготорский.

Позднее один из жителей города попросил мэра обратить внимание на соблюдение санитарных норм работниками магазинов и почты.

«Можно ли как-то оказать влияние на магазины в плане дезинфекции? Много говорилось о ней, но по факту особой чистоты не видно. Пенсию почтальоны разносят. Сначала пенсию, через 3 дня льготы по второму кругу - без масок, без перчаток», - написал бдительный гражданин в соцсети «ВКонтакте».

По данным на 20 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 165 случаев заражения COVID-19. На ИВЛ один пациент. Под медицинским наблюдением 2 250 человек.