Общество

В Кузнецке выросло число зараженных COVID-19

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В Кузнецке зафиксировано восемь подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом доложил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Aлексaндр Климoв на оперативном совещании, состоявшемся в городской администрации в понедельник, 20 апреля.

15 апреля зараженных было семеро. Таким образом, за минувшие пять дней диагноз поставили одному жителю Кузнецка.

На изоляции в настоящее время находятся 206 человек, уточнил Aлексaндр Климoв. Его слова приводит пресс-служба местной мэрии.

Ранее глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский призывал граждан (в первую очередь пожилых) по возможности оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом.

«Сказали всем дачникам: ребята, у кого возраст большой, сидите дома, по вашу душу этот вирус прилетел! Соображение-то включать надо, в конце концов. Это же не игрушка. Знаете, как этот вирус зовут? Умненький. Он так перестраивается, чтобы жить, размножаться. Для него важен человек, на котором он паразитирует. Вон Эбола - не умный, он всех перебил и сам потерялся. А этот умненький: он старичков побьет, а на остальных посидит просто», - пояснил Злаготорский.

Позднее один из жителей города попросил мэра обратить внимание на соблюдение санитарных норм работниками магазинов и почты.

«Можно ли как-то оказать влияние на магазины в плане дезинфекции? Много говорилось о ней, но по факту особой чистоты не видно. Пенсию почтальоны разносят. Сначала пенсию, через 3 дня льготы по второму кругу - без масок, без перчаток», - написал бдительный гражданин в соцсети «ВКонтакте».

По данным на 20 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 165 случаев заражения COVID-19. На ИВЛ один пациент. Под медицинским наблюдением 2 250 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вахта приехала, не иначе

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он старичков побьет, а на остальных посидит просто
Какая радость власти и как много выгоды от вируса!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

и как много выгоды от вируса!!!!!
+++++++++++++++++

Гость||

все правильно сказал, сидите дома пока.

Гость||

Гость писал(a):

радость власти и как много выгоды от вируса!!
Вы дурачок? Какая радость и в чем выгода?

Д-р Шаффхаузен||

Светка поднимицца на фоточках для памятников.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сказали всем дачникам: ребята, у кого возраст большой, сидите дома, по вашу душу этот вирус прилетел!
Пенсионная реформа? Сокращение поголовья ставшего не нужным электорат?

Гость||

Пенсию не платить, если старичков побъёт

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок? Какая радость и в чем выгода?
40 млл. пенсионеров. Если только по одному рублю в месяц 40 млл. экономии, а если в полном объеме? Кто здесь дурачек?

Гость||

Гость писал(a):

Пенсию не платить, если старичков побъёт
Так это сократят работников ПФ, чиновников и клерков, срежут им бюджет. Их это порадует? Или вы дурачок?

Гость||

Ну и глава в кузнецке, капец, несёт не пойми что, он и сам-то уж старичок, и крыша уже едет, судя по всему...

Гость||

Про радость ПФ пишут глупые как дети. Любой взрослый знает, что чем больше денег крутится в системе, тем больше к рукам прилипнет.

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок? Какая радость и в чем выгода?
Дурачек-жополиз - пенсионеры баласт.

Гость||

Гость писал(a):

Так это сократят работников ПФ, чиновников и клерков, срежут им бюджет. Их это порадует? Или вы дурачок?
Сократят именно работников, а фонд, фондик в несколько сот триллионов останется у кого надо.

Гость||

Гость писал(a):

тем больше к рукам прилипнет.
РУКИ РАЗНЫЕ.

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Имя: Гость
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