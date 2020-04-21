Подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом в области

21.04.2020 | 10:35

По данным на утро вторника, 21 апреля, в Пензенской области подтвердились еще 15 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб. Общее количество зараженных - 180.

Уточняется, что это пациенты в возрасте от 14 лет до 71 года.

«Находится под наблюдением 2 250 человек. Снято с наблюдения 6 569 человек. В вирусологической лаборатории обследовано 13 016 человек (13 691 исследование), в лабораториях лечебной сети - 5 921 человек (6 436 исследований)», - уточнили в оперштабе.

К 20 апреля число умерших достигло пяти человек, выписанных - девяти. Среди всех заболевших - семеро детей в возрасте 1 месяца, 1 года (двое), 4 (двое), 5 и 9 лет.