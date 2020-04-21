Общество

Подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом в области

Печать

По данным на утро вторника, 21 апреля, в Пензенской области подтвердились еще 15 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб. Общее количество зараженных - 180.

Уточняется, что это пациенты в возрасте от 14 лет до 71 года.

«Находится под наблюдением 2 250 человек. Снято с наблюдения 6 569 человек. В вирусологической лаборатории обследовано 13 016 человек (13 691 исследование), в лабораториях лечебной сети - 5 921 человек (6 436 исследований)», - уточнили в оперштабе.

К 20 апреля число умерших достигло пяти человек, выписанных - девяти. Среди всех заболевших - семеро детей в возрасте 1 месяца, 1 года (двое), 4 (двое), 5 и 9 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

И это еще цветочки

Гость||

олень!шняга это

Гость||

penzainform.ru писал(a):

оперативный штаб.
а кто возглавляет этот штаб?

Гость||

Гость писал(a):

олень!шняга это
Опять пил?

Гость||

а обсерватор в леонидовке функционирует?

Гость||

Всё кратное 5. Порционно выдают. Хоть бы разнообразили?!

Гость||

Гость писал(a):

Оперштаб барановируса возглавляет уроженец села Бараново. Он же заслуженный сиделец в военкомате (12 лет).
Завидуй!

Гость||

Чему завидовать-то? Преступлению против человечности? Беззаконию з0авидовать?

Гость||

А что же на оф.сайте коронавирусп указано что выздоровели всего 6 человек, а не 9?

Гость||

На официальном сайте 4 выздоровевший только

Гость||

Гость писал(a):

На официальном сайте 4 выздоровевший
Че б ты понимал, мурзилка прожорливая

Гость||

Постройте КРЕМАТОРИЙ,хоть похоронят достойно.

Гость||

Верим!

Главное ,чтоб за 10% не выходило, чтоб по башке не дали!

Гость||

А-а-а-а-а-а-ааааа!

Гость||

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. За период 11-18 апреля Пензенской области нет ни в одном направлении рейтинга. Ничего эффективного не предложили и не внедрили. Нет системы. В мониторинге мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции за 20.04.2020 Пенз. обл. упоминается 2 раза: 1) 400 добровольцев участвуют в испытаниях противовирусного препарата ПАМ-1, о чем нет ничего в наших сми, 2) дезинфекция общественных пространств. А в этом мониторинге много интересных мер описано. Поучиться бы надо нашим чиновникам.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте