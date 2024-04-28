В Пензенской области ускорилась естественная убыль населения

28.04.2024 | 12:28

В феврале в Пензенской области зарегистрировали смерть 1 524 человек. Это на 107 больше, чем за тот же месяц 2023-го (1 417). Такую информацию опубликовал Росстат.

В последний месяц зимы в регионе родилось 617 малышей, что на 14 больше, чем в соответствующий период 2023-го (603). За февраль зарегистрировали смерть 3 младенцев (2 - за аналогичный месяц прошлого года).

Естественная убыль населения ускорилась и составила 907 человек (814 - за февраль 2023 года).

Всего за январь - февраль этого года в области умерло 3 505 человек (3 132 - за аналогичный период 2023-го), родилось 1 366 детей (1 275).

В последнем зимнем месяце жители региона реже сочетались браком: отношения зарегистрировали 338 пар, на 55 меньше, чем в прошлом году. Распалось 340 семей, столько же - в 2023-м.