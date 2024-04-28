Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 апр 2024|17:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенской области ускорилась естественная убыль населения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В феврале в Пензенской области зарегистрировали смерть 1 524 человек. Это на 107 больше, чем за тот же месяц 2023-го (1 417). Такую информацию опубликовал Росстат.

В последний месяц зимы в регионе родилось 617 малышей, что на 14 больше, чем в соответствующий период 2023-го (603). За февраль зарегистрировали смерть 3 младенцев (2 - за аналогичный месяц прошлого года).

Естественная убыль населения ускорилась и составила 907 человек (814 - за февраль 2023 года).

Всего за январь - февраль этого года в области умерло 3 505 человек (3 132 - за аналогичный период 2023-го), родилось 1 366 детей (1 275).

В последнем зимнем месяце жители региона реже сочетались браком: отношения зарегистрировали 338 пар, на 55 меньше, чем в прошлом году. Распалось 340 семей, столько же - в 2023-м.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте