Сетевое издание|18+|Суббота|27 апр 2024|22:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На месте павильона, из-за которого арестовали депутата, появился новый

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на остановке «Улица Толстого» установили новый павильон. Он появился вместо снесенного, из-за которого депутат городской думы Илья Селиванов попал под арест на 5 суток.

19 апреля в Железнодорожный районный суд поступил административный материал на Илью Селиванова. Народный избранник препятствовал сносу остановки общественного транспорта и торгового павильона, принадлежавшего бизнес-леди, чья фамилия совпадает с его.

Селиванова привлекли к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Новая металлическая конструкция на улице Луначарского не вызвала восторга у комментаторов. Они с иронией отметили, что она не соответствует типовой форме, утвержденной администрацией Пензы.

Остановки общественного транспорта не раз вызывали нарекания у пассажиров из-за того, что крыша и стены не способны укрыть от ветра и осадков. На их обращения власти не раз отвечали, что такой вид павильонов соответствует запросам общества.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления ЖКХ Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте