На месте павильона, из-за которого арестовали депутата, появился новый

27.04.2024 | 20:30

В Пензе на остановке «Улица Толстого» установили новый павильон. Он появился вместо снесенного, из-за которого депутат городской думы Илья Селиванов попал под арест на 5 суток.

19 апреля в Железнодорожный районный суд поступил административный материал на Илью Селиванова. Народный избранник препятствовал сносу остановки общественного транспорта и торгового павильона, принадлежавшего бизнес-леди, чья фамилия совпадает с его.

Селиванова привлекли к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Новая металлическая конструкция на улице Луначарского не вызвала восторга у комментаторов. Они с иронией отметили, что она не соответствует типовой форме, утвержденной администрацией Пензы.

Остановки общественного транспорта не раз вызывали нарекания у пассажиров из-за того, что крыша и стены не способны укрыть от ветра и осадков. На их обращения власти не раз отвечали, что такой вид павильонов соответствует запросам общества.