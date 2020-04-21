21.04.2020 | 15:31

Во вторник, 21 апреля, жительница Пензы Ирина, лежавшая с дочерью в корпусе раннего детства областной детской больницы на Бекешской, поделилась своим мнением о том, как должна работать система здравоохранения.

Женщина уже рассказывала, что несколько дней провела в 35-м отделении, в палате на десять человек (пять малышей и пять мам), и чувствовала себя подопытной мышью.

«В вашей палате может оказаться один заразный человек, который заразит и вас, и вашего ребенка. Вы можете заразить всех детей в палате, потому что вы не знали, больны вы или не больны», - отмечала горожанка, говоря о тестах на коронавирус, результатов которых пришлось долго ждать.

Позже она разъяснила свою позицию.

«Меня сегодня выписали, у нас тест отрицательный, но, несмотря на то что мне дали эту бумажульку, душа-то моя все равно неспокойна из-за того, что у моих сопалатниц еще не пришел результат. Я до сих пор на нервах.

Зачем придумали такой эксперимент: десять человек в одну палату запирать? У меня нет претензий к инфекционистам, они сами оказались заложниками ситуации. Я прониклась их ситуацией, я хочу это исправить, чтобы облегчить им работу: это какой-то беспредел, если врачи, которые ходят по домам, врачи скорой помощи будут всех туда им сбагривать. Когда у ребенка зубы режутся, температура 38 может быть, что же, всех в инфекционку класть?

То есть мой посыл: надо различать случаи - температура у ребенка, коронавирус или еще что-то серьезное, а не так, под одну гребенку. Ну и соответственно делать тесты до того, как ты попадаешь в общую палату, а не после. Надо разгрузить врачей-инфекционистов», - заявила Ирина.

Женщина пояснила, что после пережитого поняла, почему отделения в больницах могут быть переполнены.

«В палате было 10 человек, из них пять детей. На следующий день можно было выписать практически всех, кроме одной девочки - ее до сих пор лечат. А у остальных вообще фигня просто была: температурка денек подержалась и потом спала. Если с моим ребенком что-то случится после всего, если следующий тест окажется положительным, я буду подавать в суд», - заключила пензячка.