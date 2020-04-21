Сетевое издание|18+|Вторник|21 апр 2020|16:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |

Глас народа | Пензячка: Тесты нужно делать перед тем, как класть в общую палату

Печать

Во вторник, 21 апреля, жительница Пензы Ирина, лежавшая с дочерью в корпусе раннего детства областной детской больницы на Бекешской, поделилась своим мнением о том, как должна работать система здравоохранения.

Женщина уже рассказывала, что несколько дней провела в 35-м отделении, в палате на десять человек (пять малышей и пять мам), и чувствовала себя подопытной мышью.

«В вашей палате может оказаться один заразный человек, который заразит и вас, и вашего ребенка. Вы можете заразить всех детей в палате, потому что вы не знали, больны вы или не больны», - отмечала горожанка, говоря о тестах на коронавирус, результатов которых пришлось долго ждать.

Позже она разъяснила свою позицию.

«Меня сегодня выписали, у нас тест отрицательный, но, несмотря на то что мне дали эту бумажульку, душа-то моя все равно неспокойна из-за того, что у моих сопалатниц еще не пришел результат. Я до сих пор на нервах.

Зачем придумали такой эксперимент: десять человек в одну палату запирать? У меня нет претензий к инфекционистам, они сами оказались заложниками ситуации. Я прониклась их ситуацией, я хочу это исправить, чтобы облегчить им работу: это какой-то беспредел, если врачи, которые ходят по домам, врачи скорой помощи будут всех туда им сбагривать. Когда у ребенка зубы режутся, температура 38 может быть, что же, всех в инфекционку класть?

То есть мой посыл: надо различать случаи - температура у ребенка, коронавирус или еще что-то серьезное, а не так, под одну гребенку. Ну и соответственно делать тесты до того, как ты попадаешь в общую палату, а не после. Надо разгрузить врачей-инфекционистов», - заявила Ирина.

Женщина пояснила, что после пережитого поняла, почему отделения в больницах могут быть переполнены.

«В палате было 10 человек, из них пять детей. На следующий день можно было выписать практически всех, кроме одной девочки - ее до сих пор лечат. А у остальных вообще фигня просто была: температурка денек подержалась и потом спала. Если с моим ребенком что-то случится после всего, если следующий тест окажется положительным, я буду подавать в суд», - заключила пензячка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Оптимизация.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

я буду подавать в суд», - заключила пензячка.
Ноги до попы стопчешь и никакого результата по нашим судам ходить.

Гость||

Это абсолютно справедливо. Для чего выделяется такое баблище?

А потом Никишин диву даётся: случаев тяжелых стало много. Да потому что на фоне такого врача страшно вызывать. Запихают в палату непойми с кем,не было короны? Будет.

Просто люди будут сами лечиться до последнего.

Гость||

Гость писал(a):

Ноги до попы стопчешь и никакого результата по нашим судам ходить.
Я там видел таких фашистских тварей в мантиях, им человека убить, это как десерт, приятная мелочь. Забудь про наш суд.

Гость||

Что вы сюда -то пишите???кому адресовано обращение???

Гость||

Гость писал(a):

Что вы сюда -то пишите???кому адресовано обращение???
Вам адресовано. Куда надо писать?

Гость||

что у моих сопалатниц еще не пришел результат. Я до сих пор на нервах.

Сопалатница не бзди. До 1 июня полежишь поймёшь все прелести информации о коронавирус, сама начнёшь лечить :)

Гость||

Первое, что надо было сделать - тесты в организациях, продолжающих работу. Начать с органов власти и далее. Все в одном месте, очень удобно.

Гость||

itemprop="name">Гость"]Это абсолютно справедливо. Для чего выделяется такое баблищеСтоимость лечения коронавируса составит до 205,2 тыс. рублей для детей, если они будут находиться в больнице совместно с одним из родителей.

Гость||

Гость писал(a):

Просто люди будут сами лечиться до последнего.
Ага из велосипедной камеры сделаешь ИВЛ, а кислород будешь получать из воды путём электролиза двумя бритвенными лезвиями

Гость||

penzainform.ru писал(a):

я буду подавать в суд
это уже страшненько.

Гость||

Гость писал(a):

Ага из велосипедной камеры сделаешь ИВЛ, а кислород будешь получать из воды путём электролиза двумя бритвенными лезвиями
А разве кислород выделяется от бурбулятора из лезвий?

Гость||

Ирусик, кого судить собралась?

Гость||

Гость писал(a):

я буду подавать в суд», - заключила пензячка.
насмешила! ты хоть раз в суд подавала на что либо? самый бесполезный орган, работающий на государство, а не на интересы людей! забудь, и молись, чтобы не заразилась. Дурочка

Гость||

Ирина наконец-то че-то поняла на 3 десятке. Хвала небесам. Не проникнет образование, научит жизнь. Роди еще пару.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте