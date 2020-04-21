Общество

В Пензе четыре женщины смогли вылечиться от коронавируса

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Во вторник, 21 апреля, оперативный штаб Пензенской области сообщил о выздоровлении еще четырех пациентов, лечившихся от коронавируса.

В этот день выписали женщин в возрасте 27, 32, 53 и 63 лет.

Накануне сообщалось, что от новой инфекции вылечились двое мужчин 35 и 69 лет и 22-летняя девушка. Таким образом, количество выздоровевших пациентов теперь равняется 13.

Умерших пятеро: это трое мужчин 42, 70 и 75 лет и две женщины 50 и 77 лет.

По данным на 21 апреля, в регионе 180 заболевших (плюс 15). Среди них, помимо пензенцев, - жители села Сосновка Бессоновского района, села Пяша Мокшанского района, села Новый Мачим Шемышейского района, Богословки Пензенского района, а также Каменки, Заречного, Бекова, Тамалы и Лопатина. Новым пациентам - от 14 лет до 71 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Я не пойму, у нас во всем городе одна палата с нормальным ремонтом ? Чего её уже замусолили ...

Гость||

Токо с нее и выписывают, остальным печалька

Гость||

Кто дал команду, что выздоровели написать!

Гость||

а обсерватор в леонидовке функционирует?

Гость||

С какой стати сифон стал вирусом ?

Гость||

Это реанимация, это не палата. Ни дай Бог в этой палате оказаться. Следующий этап морг!

Гость||

В 14поликлинике закрыли лестницу между этажами. И приходится пользоваться лифтом по несколько человек.

Гость||

Гость писал(a):

Ни дай Бог в этой палате оказаться.
сначала логичнее спросить за чем бог направил в эту палату может для Гость писал(a):
Следующий этап морг!

Гость||

Да,да, мы видели как они бабушку несколько дней назад выписывали. Показуха чистой воды! Бабушка была в шоке от вранья в камеру!

Имя: Гость
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