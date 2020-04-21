В Пензе четыре женщины смогли вылечиться от коронавируса

21.04.2020 | 13:58

Во вторник, 21 апреля, оперативный штаб Пензенской области сообщил о выздоровлении еще четырех пациентов, лечившихся от коронавируса.

В этот день выписали женщин в возрасте 27, 32, 53 и 63 лет.

Накануне сообщалось, что от новой инфекции вылечились двое мужчин 35 и 69 лет и 22-летняя девушка. Таким образом, количество выздоровевших пациентов теперь равняется 13.

Умерших пятеро: это трое мужчин 42, 70 и 75 лет и две женщины 50 и 77 лет.

По данным на 21 апреля, в регионе 180 заболевших (плюс 15). Среди них, помимо пензенцев, - жители села Сосновка Бессоновского района, села Пяша Мокшанского района, села Новый Мачим Шемышейского района, Богословки Пензенского района, а также Каменки, Заречного, Бекова, Тамалы и Лопатина. Новым пациентам - от 14 лет до 71 года.