Жительница Челябинской области вернулась из Пензы с коронавирусом

В воскресенье, 19 апреля, в городе Катав-Ивановске Челябинской области выявлен первый случай заболевания коронавирусом.
Местная жительница вернулась из Пензенской области на поезде, в котором находился инфицированный человек. Приехав домой, она не соблюдала режим самоизоляции.
«У нее и ее двух детей были взяты анализы на коронавирус. После получения у нее положительного анализа женщина была направлена на госпитализацию в больницу Миасса вместе с детьми. Анализы детей еще не известны. После госпитализации была проведена тщательная дезинфекция квартиры и подъезда, где проживала инфицированная», - сообщается на сайте Катав-Ивановского района.
Ранее в Забайкалье коронавирус заподозрили у семьи из трех человек, глава которой - военнослужащий - вернулся из Пензы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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