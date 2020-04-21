Общество

Жительница Челябинской области вернулась из Пензы с коронавирусом

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В воскресенье, 19 апреля, в городе Катав-Ивановске Челябинской области выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

Местная жительница вернулась из Пензенской области на поезде, в котором находился инфицированный человек. Приехав домой, она не соблюдала режим самоизоляции.

«У нее и ее двух детей были взяты анализы на коронавирус. После получения у нее положительного анализа женщина была направлена на госпитализацию в больницу Миасса вместе с детьми. Анализы детей еще не известны. После госпитализации была проведена тщательная дезинфекция квартиры и подъезда, где проживала инфицированная», - сообщается на сайте Катав-Ивановского района.

Ранее в Забайкалье коронавирус заподозрили у семьи из трех человек, глава которой - военнослужащий - вернулся из Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Все правильно, это экспорт. Предприятиям работающим на экспорт разрешили работать.

Гость||

Ну не понимает народ, что дома нужно сидеть

Гость||

21.04.2020 12:00|

Ну не понимает народ, что дома нужно сидеть

Ты понятливый, дай денег!? Если ты дома сидишь значит ты бюджетник,тебе бюджетник платят работаешь ты или не работаешь один хрен получаешь деньги. У Вас у бюджетников день прошёл и слава богу.

Ну чо спонсор, готов мою семью содержать!?

Имя: Гость
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