Жительница Челябинской области вернулась из Пензы с коронавирусом

21.04.2020 | 11:36

В воскресенье, 19 апреля, в городе Катав-Ивановске Челябинской области выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

Местная жительница вернулась из Пензенской области на поезде, в котором находился инфицированный человек. Приехав домой, она не соблюдала режим самоизоляции.

«У нее и ее двух детей были взяты анализы на коронавирус. После получения у нее положительного анализа женщина была направлена на госпитализацию в больницу Миасса вместе с детьми. Анализы детей еще не известны. После госпитализации была проведена тщательная дезинфекция квартиры и подъезда, где проживала инфицированная», - сообщается на сайте Катав-Ивановского района.

Ранее в Забайкалье коронавирус заподозрили у семьи из трех человек, глава которой - военнослужащий - вернулся из Пензы.