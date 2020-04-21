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Глас народа | Беременная пензячка пожаловалась на неразбериху в женской консультации

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В понедельник, 20 апреля, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась беременная горожанка, пожелавшая остаться неизвестной. Из-за ситуации с пандемией коронавируса возникла неразбериха.

Пензячка стоит на учете в областной женской консультации на Пушкина, 56. 27 марта, на сроке в 12 недель, она сдала необходимые анализы и была записана на прием на 17 апреля.

«Из регистратуры получена инфа о том, что на прием приходить не нужно в связи с карантином. Я приняла меры по самоизоляции. 17-го числа ожидала звонка от гинеколога с вопросами по их чек-листу, который они составили для опроса по телефону беременных. В итоге звонка не было.

Сегодня (20 апреля) я позвонила на горячую линию в больницу, после чего мне перезвонила моя гинеколог с вопросами, почему я не явилась на прием, если у меня отклонения по пап-тесту (мазок на цитологию для выявления предраковых или раковых клеток. - Прим. ред.).

Я спросила у нее в ответ, откуда я могла знать об отклонениях в тесте, если звонка не было. На мой вопрос не ответили. Обещала врач записать», - рассказала женщина, возмутившись таким халатным отношением со стороны врача.

Согласно изменениям, внесенным губернатором 17 апреля в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в период до 30 апреля беременным женщинам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений возможно только при наличии жалоб, для постановки на учет, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований, для введения антирезусного иммуноглобулина.

Сотрудники женских консультаций должны обзванивать всех беременных женщин и информировать их по проблемам.

В регионе уже есть случаи, когда COVID-19 подозревается или подтвержден у будущих мам. Женщины получают лечение. Тех, кому подошло время рожать, ждут в больнице имени Н. Н. Бурденко.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот такая у нас медицина, полнейшая расхлябанность, до чего довели медицину и все в рамках оптимизации.

Гость||

По мазку можно лечение и по телефону назначить, не обязательно дёргать беременную из-за этого. Могла бы позвонить и акушерка и продиктовать лечение

Гость||

Редакция, вы хотя бы предварительно прочитали что такое пап-тест перед тем как вносить неверные пояснения

Гость||

Бабы всегда вокруг себя хаос устраивают.

Гость||

Хаос устраивают те,кто обязан контролировать здоровье будущих поколений.

Гость||

Государство не простило вас рожать!

Гость||

Геникологи обзванивают женщин за свой счет,денег на телефон никто не кладет!и бесплатный номер подключать не торопятся!

Гость||

"Согласно изменениям, внесенным губернатором 17 апреля в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в период до 30 апреля беременным женщинам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции." А если беременная женщина работает, на каком основании она не выйдет на работу? Как ей соблюдать самоизоляцию если она должны находится на работе? Почему-то работающим гражданам старше 65-ти лет положен больничный на самоизоляции, а работающим беременным женщинам не положен.

Гость||

Гость писал(a):

Геникологи обзванивают женщин за свой счет,денег на телефон никто не кладет!и бесплатный номер подключать не торопятся!
Гость писал(a):
Геникологи обзванивают женщин за свой счет,денег на телефон никто не кладет!и бесплатный номер подключать не торопятся!
И??? Я тоже работаю из дома, звоню с личного телефона везде и электроэнергию трачу? И что теперь?

Гость||

Гость писал(a):

беременная
это временно рассосётся

Имя: Гость
Комментарий:

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