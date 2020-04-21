21.04.2020 | 09:25

В понедельник, 20 апреля, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась беременная горожанка, пожелавшая остаться неизвестной. Из-за ситуации с пандемией коронавируса возникла неразбериха.

Пензячка стоит на учете в областной женской консультации на Пушкина, 56. 27 марта, на сроке в 12 недель, она сдала необходимые анализы и была записана на прием на 17 апреля.

«Из регистратуры получена инфа о том, что на прием приходить не нужно в связи с карантином. Я приняла меры по самоизоляции. 17-го числа ожидала звонка от гинеколога с вопросами по их чек-листу, который они составили для опроса по телефону беременных. В итоге звонка не было.

Сегодня (20 апреля) я позвонила на горячую линию в больницу, после чего мне перезвонила моя гинеколог с вопросами, почему я не явилась на прием, если у меня отклонения по пап-тесту (мазок на цитологию для выявления предраковых или раковых клеток. - Прим. ред.).

Я спросила у нее в ответ, откуда я могла знать об отклонениях в тесте, если звонка не было. На мой вопрос не ответили. Обещала врач записать», - рассказала женщина, возмутившись таким халатным отношением со стороны врача.

Согласно изменениям, внесенным губернатором 17 апреля в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в период до 30 апреля беременным женщинам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений возможно только при наличии жалоб, для постановки на учет, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований, для введения антирезусного иммуноглобулина.

Сотрудники женских консультаций должны обзванивать всех беременных женщин и информировать их по проблемам.

В регионе уже есть случаи, когда COVID-19 подозревается или подтвержден у будущих мам. Женщины получают лечение. Тех, кому подошло время рожать, ждут в больнице имени Н. Н. Бурденко.