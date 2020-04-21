Общество

География новых случаев COVID-19 продолжает расширяться

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В Пензенской области география новых случаев заражения COVID-19 продолжает расширяться.

По данным на 21 апреля, в регионе 180 заболевших. Среди них, помимо пензенцев, жители села Сосновка Бессоновского района, села Пяша Мокшанского района, села Новый Мачим Шемышейского района, Богословки Пензенского района, а также Каменки, Заречного, Бекова, Тамалы и Лопатина.

Накануне новая инфекция подтвердилась у жителей Пензы, Кузнецка, Бессоновки, Сердобска, Русского Камешкира, сел Лопатки Бессоновского района, Казарка Никольского района, Мамадыш Камешкирского района, поселка Чаадаевка Городищенского района.

По ранее подтвержденным случаям в списке населенных пунктов, кроме областного центра, значатся Заречный, Кузнецк, Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, а также Лопатинский (Генеральщино), Иссинский, Кузнецкий, Спасский, Пензенский (Засечное, Богословка, Золотаревка), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка), Городищенский (Чаадаевка, Сурск) районы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

пора карту с заболевшими публиковать!

Гость||

Про Лопатино можно больше инфы?кто? чё ?когда?

Гость||

Глобус Сурского края!

Гость||

Главное БековА и ЛопатинА!

Гость||

И Москво, и Осла

Гость||

А где Белинский район?

Гость||

Что заболевших в каждом селе по одному человеку?,особенно в лопатках цыгане,да там поди сотни,4 больницы битком,открывают пятую и все 165 человек?,кого они хотят обмануть?

Гость||

Каменка была еще позавчера. Что получается в Каменке 2 случай

Гость||

По данным на 21 апреля, в регионе 180 заболевших.

Кто это пишет???

Не "заболевших",а"с подтвержденным диагносом".эх мурзилки)))

Гость||

Пора всем ходить в масках, особенно в магазинах, аптеках, транспорте. Будем уважать друг друга!

Гость||

можно карту по области сделать, такую как по России... или хоть табличку с количеством по районам области...

Гость||

Гость писал(a):

пора карту с заболевшими публиковать!
А чем тебе обычные карты не нравятся? Дама туз кароль волет...

Гость||

Почему который день молчат о Белинском???

Гость||

Пора всем ходить в масках, особенно в магазинах, аптеках, транспорте. Будем уважать друг друга!

..................

Памперс одеть не забудь. Что вы такие трусы, что вы боитесь всего, сколько отвели тебе прожить на этом свете, больше ни на минуту не проживешь, суждено умереть от этого вируса значит умрёшь и никакое уважение и намордник не помогут. И ни надо сеять панику

Гость||

И чоо, вы ещё глобус Пензенской области с короной сделайте, истерики.

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Имя: Гость
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