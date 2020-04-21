География новых случаев COVID-19 продолжает расширяться

21.04.2020 | 10:52

В Пензенской области география новых случаев заражения COVID-19 продолжает расширяться.

По данным на 21 апреля, в регионе 180 заболевших. Среди них, помимо пензенцев, жители села Сосновка Бессоновского района, села Пяша Мокшанского района, села Новый Мачим Шемышейского района, Богословки Пензенского района, а также Каменки, Заречного, Бекова, Тамалы и Лопатина.

Накануне новая инфекция подтвердилась у жителей Пензы, Кузнецка, Бессоновки, Сердобска, Русского Камешкира, сел Лопатки Бессоновского района, Казарка Никольского района, Мамадыш Камешкирского района, поселка Чаадаевка Городищенского района.

По ранее подтвержденным случаям в списке населенных пунктов, кроме областного центра, значатся Заречный, Кузнецк, Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, а также Лопатинский (Генеральщино), Иссинский, Кузнецкий, Спасский, Пензенский (Засечное, Богословка, Золотаревка), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка), Городищенский (Чаадаевка, Сурск) районы.