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Общество

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности

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С субботы, 27 апреля, в Пензенской области действует режим повышенной готовности. Его ввели из-за неблагоприятных погодных условий: повышенной температуры воздуха и отсутствия осадков.

Соответствующие распоряжение подписано губернатором.

В регионе приведут в готовность силы и средства для немедленного реагирования в случае чрезвычайной ситуации, аварии или пожара. Сотрудникам минлесхоза поручили организовать охрану лесов, министерству ЖКХ и ГЗН - через СМС уведомить жителей региона о мерах безопасности.

УМВД России по области рекомендуется рассмотреть вопрос участия полицейских в работе мобильных групп по противопожарному патрулированию в населенных пунктах и лесах.

О предупреждении пожаров должны подумать и органы местного самоуправления. Им необходимо принять меры по очистке от мусора и сухой растительности и привлечь к работе по профилактике и тушению пламени членов общественной организации «Добровольная пожарная охрана Пензенской области».

Режим повышенной готовности будет действовать в регионе до особого распоряжения.

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