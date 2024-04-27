В Заречном в праздники изменится режим работы медобъектов

27.04.2024 | 18:20

Зареченская медсанчать № 59 предупредила горожан об изменении режима работы в праздники.

Так, поликлиника для взрослых будет закрыта 28, 30 апреля, 1, 9, 11 и 12 мая; 29 апреля и 10 мая с 8:00 до 14:00 пациентов примет дежурный терапевт, вызвать врача на дом можно с 8:00 до 11:00.

Стоматолог-хирург и стоматолог-терапевт смогут осмотреть взрослых и детей в те же даты с 8:00 до 13:00, 8 мая у них сокращенный день (до 19:00, вызов врача - до 12:00).

В детской поликлинике 28 и 29 апреля, 1, 9, 10 и 12 мая - выходные; 30 апреля и 11 мая организуют прием дежурного педиатра с 8:00 до 13:00; вызвать врача на дом можно с 8:00 до 11:00 (тел. 60-46-78). Справки об эпидблагополучии будут выдаваться с 8:00 до 13:00, 8 мая - сокращенный день (до 18:00, вызов врача - до 12:00).

В женской консультации выходные - 28, 29 и 30 апреля, 1, 9, 11 и 12 мая. 10 мая с 8:00 до 14:00 пройдет прием беременных и экстренных пациенток, сообщили в администрации закрытого города.