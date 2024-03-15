В двух районах Пензенской области выявлены очаги бешенства

15.03.2024 | 19:27

В Пензенской области выявлены сразу два эпизоотических очага по бешенству. Один из них находится на подворье в селе Трескино Колышлейского района, другой - в 300 метрах от улицы Садовой в селе Индерка Сосновоборского района.

В границах этих территорий на 60 дней установлен карантин. На 2 месяца запрещено посещение территории очага заболевания посторонними лицами. Исключение составляют специалисты, в задачи которых входит его ликвидация и профилактические мероприятия.

Кроме того, необходимо провести дезинфекцию мест гибели заболевших животных.

Оба населенных пункта объявлены неблагополучными по бешенству. На 2 месяца запрещены ярмарки и выставки, связанные со скоплением и перемещением животных. Из Индерки и Трескина нельзя вывозить восприимчивых к смертельному заболеванию животных, кроме вакцинированных не менее полугода назад, на убойные пункты.

Главные ветврачи Колышлейского и Сосновоборского районов должны провести обход дворов владельцев животных для выявления подозрения на бешенство. Также пройдет иммунизация домашних питомцев, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей.

В свою очередь органы местного самоуправления обязаны обеспечить на время карантина отсутствие бездомных животных в указанных двух селах. Их необходимо отловить, вакцинировать от бешенства и изолировать на 14 дней.