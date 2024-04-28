Высказавшихся против салюта на 9 Мая пензенцев услышали

28.04.2024 | 11:04

Жители Пензы высказались против праздничного салюта на 9 Мая. По их мнению, от подобных мероприятий лучше пока воздержаться.

Свои соображения горожане привели под постами главы Пензы и администрации в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-каналах.

«Бессмертный полк» отменили по понятным сейчас причинам, а салют на 20 минут будет! Где логика!?», «Поаккуратнее с организацией массовых мероприятий. Времена нынче не располагают», - написали пензенцы.

По мнению других горожан, деньги, выделенные на мероприятие, можно направить на нужды армии или же благоустройство Пензы.

«Какой фейерверк? Совесть у вас есть? Многие города отказались от пустого выкидывания денег на ветер. Ребятам на передовой столько всего нужно, а мы фейерверки запускаем. Дороги в отвратительном состоянии, машины проваливаются на проезжей части. Дворовые территории не обустроены, детских площадок нет. Перечислять можно бесконечно», - высказалась пензячка.

Похожим мнением поделился и другой пользователь.

«Объявили про салют и фейерверк на День Победы. Может, все-таки воздержаться пока от таких мероприятий? Лучше средства отправить нашим ребятам на СВО? Многие так считают. Положительные эмоции будут, когда будет Победа», - отметил он.

На обращение пензенцев отреагировал представитель управления культуры города.

«В настоящее время ведется обсуждение данного вопроса. Окончательное решение о проведении салюта не принято», - заверил он.

О том, что на 9 Мая пензенцев ждет 20-минутный салют, стало известно 23 апреля. Увидеть пиротехническое шоу можно будет на набережной Суры, у «Ростка». Там же горожанам покажут лазерное шоу. Время пока не уточняется.

Кроме того, праздничный фейерверк хотят устроить в парке 40-летия Победы в микрорайоне Арбеково.