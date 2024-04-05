В Пензе беременные смогут бесплатно посмотреть на животных

05.04.2024 | 18:59

Будущих матерей приглашают бесплатно посмотреть на животных в Пензенском зоопарке. Сообщение об этом появилось в пятницу, 5 апреля, на сайте городской администрации.

Пензячкам не придется платить за вход в воскресенье, 7 апреля. Для этого посетительницам нужно предъявить любой документ, подтверждающий, что они ожидают ребенка.

Акцию устраивают в честь Всероссийского дня беременных, который отмечается два раза в год - 7 апреля и 7 октября.

Официально праздник был учрежден в 2023-м. Его цель - содействие повышению рождаемости. Это станет возможно, если люди будут оказывать должное внимание будущим матерям, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Мероприятия, устраиваемые в этот день, призваны сформировать в обществе бережное отношение к женщинам.