Рискнувшим поехать в Абхазию пензенцам доступен единый билет

27.04.2024 | 18:55

С 30 апреля по 30 сентября пензенцы смогут добраться по единому билету «поезд + автобус» до населенных пунктов Абхазии и в обратном направлении.

«Пассажиры могут отправиться на поезде с любой станции до ж/д вокзала Адлер и там совершить пересадку в комфортабельный автобус», - пояснили в РЖД.

Ранее МИД России предупредил, что гости, прибывающие на абхазские курорты, рискуют своей безопасностью.

Такое заявление в министерстве сделали после того, как 2 февраля вышел на свободу абхазский гражданин, изнасиловавший и ограбивший российскую туристку в 2019 году. В феврале 2021-го ему назначили наказание в виде 9 лет колонии, но позже Верховный суд страны смягчил приговор.

Это известие в МИДе восприняли «с крайним недоумением». «По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания», - прокомментировали в ведомстве.