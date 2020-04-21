Минздрав области: Расслабляться не стоит!

21.04.2020 | 13:31

Опасность заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему угрожает всем жителям Пензенской области. И расслабляться не стоит, заявили в региональном министерстве здравоохранения на пресс-конференции. Ее собрали, чтобы предупредить всех граждан о том, что самоизоляция остается наиболее эффективным барьером между болезнью COVID-19 и населением Сурского края.

«Находясь в общественных местах, будь это магазины или остановочные павильоны, или общественный транспорт, так или иначе мы соприкасаемся с поверхностями, дышим одним и тем же воздухом с людьми, которые, не имея никаких признаков респираторных заболеваний и сами того не подозревая, могут стать источником распространения инфекции», - предупредила начальник отдела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

В особой группе риска - люди старше 65 лет и все, кто имеет хронические заболевания. Данным категориям лиц настоятельно рекомендуется не покидать своего жилья.

«Мы надеемся на понимание и разумность со стороны наших граждан в этом вопросе и в том, что каждый из нас действительно хочет сохранить свое здоровье и для себя, и для своих близких. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома!» - отметила Наталья Тюгаева.

Специалисты министерства здравоохранения области подчеркивают, что ситуацию с распространением коронавирусной инфекции удастся стабилизировать, только если граждане перестанут игнорировать призывы к самоизоляции. Особенно это касается людей с признаками ОРВИ. Таких просят не заниматься самолечением и своевременно вызывать врачей на дом.