Общество

В Заречном изменили место выдачи пропусков на въезд и выезд

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Со среды, 22 апреля, прием заявлений и выдача разрешений на въезд и выезд из Заречного будут производиться в спортивно-культурном комплексе «Союз».

СКК «Союз» расположен по адресу: ул. М. В. Проценко, 15. Вход со стороны плавательного бассейна. Время работы с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выходные дни - суббота, воскресенье.

С 13 апреля в закрытом городе были введены дополнительные ограничения: выезд и въезд только с разрешения администрации. Зареченцам, которые трудятся в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Тем, кому необходимо ездить в Пензу, специальные разрешения оформлялись в здании администрации по заявке работодателя.

Как сообщили в управлении общественных связей города, изменение места выдачи разрешений связано с начавшейся реновацией ЦПКиО «Заречье».

Бланки и образцы заявлений можно скачать на официальном сайте администрации Заречного в разделе «Коронавирус».

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

выдача разрешений на въезд и выезд из Заречного будут производиться в спортивно-культурном комплексе «Союз».
Интернет до заречного еще не провели?

Гость||

Гэбня следует заветам Вовы-чекиста, а он не знает, что такое Интернет.

Гость||

Дурачок пишет...

Гость||

У ворот заваренных раздавайте пропуска.

Гость||

В этой резервации нечего делать, зачем туда пропуска.

Гость||

троллер дурочек пишет

Гость||

дурочОк через О

хотя вам вафлям безграмотным виднее...

Имя: Гость
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