В Заречном изменили место выдачи пропусков на въезд и выезд

21.04.2020 | 10:42

Со среды, 22 апреля, прием заявлений и выдача разрешений на въезд и выезд из Заречного будут производиться в спортивно-культурном комплексе «Союз».

СКК «Союз» расположен по адресу: ул. М. В. Проценко, 15. Вход со стороны плавательного бассейна. Время работы с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выходные дни - суббота, воскресенье.

С 13 апреля в закрытом городе были введены дополнительные ограничения: выезд и въезд только с разрешения администрации. Зареченцам, которые трудятся в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Тем, кому необходимо ездить в Пензу, специальные разрешения оформлялись в здании администрации по заявке работодателя.

Как сообщили в управлении общественных связей города, изменение места выдачи разрешений связано с начавшейся реновацией ЦПКиО «Заречье».

Бланки и образцы заявлений можно скачать на официальном сайте администрации Заречного в разделе «Коронавирус».