Общество

Самоизоляция: В Чаадаевке дети для конкурса сфотографировали свои окна

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В Пензенской области для детей, вынужденных оставаться в изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, провели домашний фотоконкурс «А из нашего окна…».

Мероприятие организовали в средней школе № 1 р. п. Чаадаевка Городищенского района.

«Участникам предлагалось сделать оригинальные снимки пейзажей за окном, тех видов, которые сопровождают их всегда и надолго остаются в памяти. Интересных, творческих работ было очень много», - пояснили сотрудники школы на ее официальном сайте.

Самые интересные и необычные работы решили разместить в школьном музее, а их авторов наградить грамотами. Гран-при присудили ученикам второго класса. Педагоги отметили их сплоченность и коллективное творчество.

«Режим самоизоляции внес в нашу жизнь изменения, но в то же время помог раскрыться талантам», - отметили сотрудники школы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото rpchaadaevka.gorodishe.pnzreg.ru
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Гость||

Могу фотку унитаза выложить.

Гость||

Гость писал(a):

Могу фотку унитаза выложить.
беда у тебя, раз из окна только унитаз видно.

Гость||

Короно вирус кончится короноанусом.

Гость||

давай, фуфломет

Гость||

какие унылые виды из чаадаевских окон

Гость||

Молодцы! Необычно, ново. Здорово!

Имя: Гость
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