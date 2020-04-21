Самоизоляция: В Чаадаевке дети для конкурса сфотографировали свои окна

В Пензенской области для детей, вынужденных оставаться в изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, провели домашний фотоконкурс «А из нашего окна…».
Мероприятие организовали в средней школе № 1 р. п. Чаадаевка Городищенского района.
«Участникам предлагалось сделать оригинальные снимки пейзажей за окном, тех видов, которые сопровождают их всегда и надолго остаются в памяти. Интересных, творческих работ было очень много», - пояснили сотрудники школы на ее официальном сайте.
Самые интересные и необычные работы решили разместить в школьном музее, а их авторов наградить грамотами. Гран-при присудили ученикам второго класса. Педагоги отметили их сплоченность и коллективное творчество.
«Режим самоизоляции внес в нашу жизнь изменения, но в то же время помог раскрыться талантам», - отметили сотрудники школы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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