Самоизоляция: В Чаадаевке дети для конкурса сфотографировали свои окна

21.04.2020 | 09:38

В Пензенской области для детей, вынужденных оставаться в изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, провели домашний фотоконкурс «А из нашего окна…».

Мероприятие организовали в средней школе № 1 р. п. Чаадаевка Городищенского района.

«Участникам предлагалось сделать оригинальные снимки пейзажей за окном, тех видов, которые сопровождают их всегда и надолго остаются в памяти. Интересных, творческих работ было очень много», - пояснили сотрудники школы на ее официальном сайте.

Самые интересные и необычные работы решили разместить в школьном музее, а их авторов наградить грамотами. Гран-при присудили ученикам второго класса. Педагоги отметили их сплоченность и коллективное творчество.

«Режим самоизоляции внес в нашу жизнь изменения, но в то же время помог раскрыться талантам», - отметили сотрудники школы.