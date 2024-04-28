Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 апр 2024|17:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Назван способ определить безопасную для здоровья порцию шашлыка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На майские праздники пензенцы, как и другие россияне, устраивают пикники на природе и жарят шашлык. Эндокринолог Елена Островская объяснила, как не переесть в выходные приготовленного на углях мяса и избежать белковой интоксикации.

За один прием пищи человек способен усвоить не более 30-35 г белка, это эквивалентно 150-200 г готового мяса.

«Излишки же будут долго перевариваться в кишечнике, из-за чего произойдет белковая интоксикация», - предупредила врач в беседе с изданием Lenta.ru.

Токсичные продукты метаболизма в некоторых случаях могут вызвать у человека слабость, головную боль, сонливость.

Островская назвала способ визуально определить безопасную для здоровья порцию шашлыка. Она посоветовала ориентироваться на размер собственной ладони: кусочки мяса должны в нее помещаться. Все, что не входит в объем, на пользу организму не пойдет.

«Снизить риск белковой интоксикации можно, если есть жаренное на углях мясо вместе с источником клетчатки: зеленью, огурцами, помидорами, болгарским перцем, квашеной капустой», - указала специалист.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте