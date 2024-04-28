Назван способ определить безопасную для здоровья порцию шашлыка

На майские праздники пензенцы, как и другие россияне, устраивают пикники на природе и жарят шашлык. Эндокринолог Елена Островская объяснила, как не переесть в выходные приготовленного на углях мяса и избежать белковой интоксикации.
За один прием пищи человек способен усвоить не более 30-35 г белка, это эквивалентно 150-200 г готового мяса.
«Излишки же будут долго перевариваться в кишечнике, из-за чего произойдет белковая интоксикация», - предупредила врач в беседе с изданием Lenta.ru.
Токсичные продукты метаболизма в некоторых случаях могут вызвать у человека слабость, головную боль, сонливость.
Островская назвала способ визуально определить безопасную для здоровья порцию шашлыка. Она посоветовала ориентироваться на размер собственной ладони: кусочки мяса должны в нее помещаться. Все, что не входит в объем, на пользу организму не пойдет.
«Снизить риск белковой интоксикации можно, если есть жаренное на углях мясо вместе с источником клетчатки: зеленью, огурцами, помидорами, болгарским перцем, квашеной капустой», - указала специалист.
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