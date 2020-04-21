Общество

В оперштабе рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 на ИВЛ

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Во вторник, 21 апреля, в Пензенской области из 180 больных с COVID-19 на искусственной вентиляции легких находятся двое пациентов.

Как сообщили в оперативном штабе, одному из них 78 лет, другому - 90. Их состояние оценивается как тяжелое.

«Состояние остальных больных - средней степени тяжести. Более половины имеют симптоматику ОРВИ без пневмонии», - рассказала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 21 апреля в регионе подтвердились еще 15 случаев заболевания коронавирусом у людей в возрасте от 14 лет до 71 года. Среди них, помимо пензенцев, жители села Сосновка Бессоновского района, села Пяша Мокшанского района, села Новый Мачим Шемышейского района, Богословки Пензенского района, а также Каменки, Заречного, Бекова, Тамалы и Лопатина.

В этот день выписали четырех излечившихся от коронавируса женщин в возрасте 27, 32, 53 и 63 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Официальный диагноз, фото с печатями, что у них коронавирус 19!!!

Гость||

Дело ясное - дело тёмное?

Имя: Гость
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