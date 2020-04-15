Главное о коронавирусе за 15 апреля: новая смерть, недовольная в КИМе, откуда вирус

15.04.2020 | 20:38

23-летняя пациентка КИМа запаниковала и сняла видео.

Иван Белозерцев рассказал, кто привез коронавирус в Заречный.

Станции обслуживания автомобилей и парикмахерские останутся закрытыми.

Дачный сезон в Пензенской области начнется позже обычного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Полиция Мордовии ищет автора фейка о госпитализации пензенцев в Рузаевку.

В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса.

В Пензенской области 100 заболевших.

Среди заболевших коронавирусом - три младенца. Младшему всего один месяц.

В Заречном резко увеличилось количество заболевших коронавирусом.

В Кузнецке назвали количество зараженных коронавирусом.

Из-за коронавируса начали оформлять маткапитал без заявлений.

В КИМе прокомментировали заявление недовольной пациентки.

Пензенцам шлют фейки о штрафах за нарушение самоизоляции.

Названы сроки сдачи ОГЭ пензенскими девятиклассниками, сдвинутые из-за карантина.

Пензенское УФАС провело мониторинг цен на имбирь.

В Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли кладбища и храмы.