Главное о коронавирусе за 15 апреля: новая смерть, недовольная в КИМе, откуда вирус

23-летняя пациентка КИМа запаниковала и сняла видео.
Иван Белозерцев рассказал, кто привез коронавирус в Заречный.
Станции обслуживания автомобилей и парикмахерские останутся закрытыми.
Дачный сезон в Пензенской области начнется позже обычного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Полиция Мордовии ищет автора фейка о госпитализации пензенцев в Рузаевку.
В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса.
В Пензенской области 100 заболевших.
Среди заболевших коронавирусом - три младенца. Младшему всего один месяц.
В Заречном резко увеличилось количество заболевших коронавирусом.
В Кузнецке назвали количество зараженных коронавирусом.
Из-за коронавируса начали оформлять маткапитал без заявлений.
В КИМе прокомментировали заявление недовольной пациентки.
Пензенцам шлют фейки о штрафах за нарушение самоизоляции.
Названы сроки сдачи ОГЭ пензенскими девятиклассниками, сдвинутые из-за карантина.
Пензенское УФАС провело мониторинг цен на имбирь.
В Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли кладбища и храмы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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