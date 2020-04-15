Mash: В Пензенской области есть еще заболевшие коронавирусом

15.04.2020 | 10:49

По данным интернет-издания Mash, по состоянию на среду, 15 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом.

Сутками раньше в регионе положительные тесты в общей сложности были подтверждены у 84 человек, в том числе у детей 4 и 9 лет. Новых случаев зарегистрировано не было.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Оксаны Чижовой, примерно у 80% пациентов заболевание протекает в легкой форме. Пятеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В этот же день, 14 апреля, из центра специализированных видов медицинской помощи выписали троих пациентов в возрасте 31 года, 37 и 74 лет, перенесших коронавирусную инфекцию.

Таким образом, теперь количество заболевших новой инфекцией составило 100 человек.