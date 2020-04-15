Общество

Mash: В Пензенской области есть еще заболевшие коронавирусом

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По данным интернет-издания Mash, по состоянию на среду, 15 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом.

Сутками раньше в регионе положительные тесты в общей сложности были подтверждены у 84 человек, в том числе у детей 4 и 9 лет. Новых случаев зарегистрировано не было.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Оксаны Чижовой, примерно у 80% пациентов заболевание протекает в легкой форме. Пятеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В этот же день, 14 апреля, из центра специализированных видов медицинской помощи выписали троих пациентов в возрасте 31 года, 37 и 74 лет, перенесших коронавирусную инфекцию.

Таким образом, теперь количество заболевших новой инфекцией составило 100 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

из 160 предварительных положительных тестов на днях всего 16 новых?или раскидали по дням? в ближайшие дни еще будут?

Гость||

А результаты тестов нельзя делать как нить побыстрее? Неделю делают!! Пипец.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным интернет-издания Mash,
А почему мы узнаем новые данные от интернет-издания, а не от местного штаба?

Гость||

Пензенская ГАРМОНЬ. ⚡️⚡️⚡️Тайм-проект "Чистый четверг" оценивает, перед днём принятия кадровых назначений Президентом , шансы Ивана Белозерцева остаться губернатором Пензенской области.

Начнем со старого круга приведшего его во власть.

Военные.

Александр Иванович Кильдянкин-умер.

Именной он выходил на людей главкома сухопутных войск Салюкова, который через Министра обороны Шойгу пропихнул Белозерцева на должность, отпихнув интеллектуала Руденского.

Впрочем, именно Кильдянкин ввел в местную политику "бронелобого" военкоматчика, обеспечив ему голоса на выборах депутатов гордумы стройными рядами курсантов артинститута.

Попытки Белозерцева повторить заход через военных были отвергнуты ещё на второй год губернаторства, когда адъютант Салюкова сказал Кильдянкину, что назначение Белозерцева подстава главкома. Другие военные просто уклонились.

Из тех на кого надеялся пробиться Белозерцев, Борис Шпигель. Тот, из-за приличия потолкался в определенных кругах и дал отрицательный ответ с интересной формулировкой. О ней позже.

Значимый бизнесмен, по имени Наум, проработал вопрос серьезней и вывел Белозерцева на бывших чиновников, имеющих отношения с Кириенко и его структурами. Но после непродолжительного общения с претендентом, также ответили отказом.

В наших сообщениях достаточно информации об истинном лице претендента Белозерцева, которого можно охарактеризовать, как "случайный человек во власти".

Наш предыдущий канал "Пензенский кластер" приводил информацию об опросах, проводимых структурами ФСО на предмет уровня доверия населения к губернатору. По последним опросам он не превышает 17%.

Нами же вероятность назначения Ивана Белозерцева губернатором Пензенской области оценивается в 5%

Для сведения особо интересующихся, в качестве основного кандидата рассматривается генеральный директор Фонда. Впрочем, уже два месяца о нем известного как Белозерцеву, так и ближнему окружению. Семья Белозерцева к отходу присмотрели новое место недалеко от Москвы, в живописном месте на берегу реки.

Стоит отметить, что уже два месяца, около уходящего не маячит председатель заксобра Валерий Лидин, которому его зам. Сергей Егоров, имеющий старых знакомых в АП, уже сообщил о п

Гость||

Гость писал(a):

Пензенская ГАРМОНЬ. ⚡️⚡️⚡️Тайм-проект "Чистый четверг" оценивает, перед днём принятия кадровых назначений Президентом , шансы
Бездельники вы и балаболки никчемные.

Гость||

Скорее всего по дням раскидают

Имя: Гость
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