15.04.2020 | 11:27

В среду, 15 апреля, глава Заречного Олег Климанов на своей странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовал информацию о новых случаях заражения в городе.

В Заречном резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Теперь диагноз подтвержден у семи жителей.

Неделю назад властями было принято решение закрыть город. Пересечь границы Заречного можно лишь по согласованию с администрацией. До конца месяца прежние пропуска недействительны.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, возможности въехать в Заречный лишились люди, не работающие на местных предприятиях или трудоустроенные в организациях, которые временно приостановили деятельность.

В Пензенской области больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 100 человек. Официальные данные опубликовал оперативный штаб.