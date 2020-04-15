В среду, 15 апреля, глава Заречного Олег Климанов на своей странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовал информацию о новых случаях заражения в городе.
В Заречном резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Теперь диагноз подтвержден у семи жителей.
Неделю назад властями было принято решение закрыть город. Пересечь границы Заречного можно лишь по согласованию с администрацией. До конца месяца прежние пропуска недействительны.
По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, возможности въехать в Заречный лишились люди, не работающие на местных предприятиях или трудоустроенные в организациях, которые временно приостановили деятельность.
В Пензенской области больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 100 человек. Официальные данные опубликовал оперативный штаб.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Неделю назад властями было принято решение закрыть город.
Поздно заварили ворота, надо было ещё в сентябре месяце, сварка простаивпла сварщик спился.