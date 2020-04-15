Общество

В Заречном резко увеличилось количество заболевших коронавирусом

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В среду, 15 апреля, глава Заречного Олег Климанов на своей странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовал информацию о новых случаях заражения в городе.

В Заречном резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Теперь диагноз подтвержден у семи жителей.

Неделю назад властями было принято решение закрыть город. Пересечь границы Заречного можно лишь по согласованию с администрацией. До конца месяца прежние пропуска недействительны.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, возможности въехать в Заречный лишились люди, не работающие на местных предприятиях или трудоустроенные в организациях, которые временно приостановили деятельность.

В Пензенской области больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 100 человек. Официальные данные опубликовал оперативный штаб.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Неделю назад властями было принято решение закрыть город.

Поздно заварили ворота, надо было ещё в сентябре месяце, сварка простаивпла сварщик спился.

Гость||

придурок.что ком столбишь .

Гость||

эх москва.москва........

Гость||

И, походу, не из Пензы завезли, а где-нибудь подальше нашли?

Гость||

переопылились. пока за сдачей документов и разрешением в очередях стояли. разве можно столько народу в кучу сгонять?

Гость||

15.04.2020 12:35|

все зачистили - ни на gorodz.info,...

Хороший знак, покошмарили народ надо и меру знать. Потихоньку СМИ команду дают поменьше про коронавирус говорить. лишканули с закашмариванием.

Гость||

Пензенская ГАРМОНЬ ⚡️⚡️⚡️Тайм-проект "Чистый четверг" оценивает, перед днём принятия кадровых назначений Президентом , шансы Ивана Белозерцева остаться губернатором Пензенской области.

Начнем со старого круга приведшего его во власть.

Военные.

Александр Иванович Кильдянкин-умер.

Именной он выходил на людей главкома сухопутных войск Салюкова, который через Министра обороны Шойгу пропихнул Белозерцева на должность, отпихнув интеллектуала Руденского.

Впрочем, именно Кильдянкин ввел в местную политику "бронелобого" военкоматчика, обеспечив ему голоса на выборах депутатов гордумы стройными рядами курсантов артинститута.

Попытки Белозерцева повторить заход через военных были отвергнуты ещё на второй год губернаторства, когда адъютант Салюкова сказал Кильдянкину, что назначение Белозерцева подстава главкома. Другие военные просто уклонились.

Из тех на кого надеялся пробиться Белозерцев, Борис Шпигель. Тот, из-за приличия потолкался в определенных кругах и дал отрицательный ответ с интересной формулировкой. О ней позже.

Значимый бизнесмен, по имени Наум, проработал вопрос серьезней и вывел Белозерцева на бывших чиновников, имеющих отношения с Кириенко и его структурами. Но после непродолжительного общения с претендентом, также ответили отказом.

В наших сообщениях достаточно информации об истинном лице претендента Белозерцева, которого можно охарактеризовать, как "случайный человек во власти".

Наш предыдущий канал "Пензенский кластер" приводил информацию об опросах, проводимых структурами ФСО на предмет уровня доверия населения к губернатору. По последним опросам он не превышает 17%.

Нами же вероятность назначения Ивана Белозерцева губернатором Пензенской области оценивается в 5%

Для сведения особо интересующихся, в качестве основного кандидата рассматривается генеральный директор Фонда. Впрочем, уже два месяца о нем известного как Белозерцеву, так и ближнему окружению. Семья Белозерцева к отходу присмотрели новое место недалеко от Москвы, в живописном месте на берегу реки.

Стоит отметить, что уже два месяца, около уходящего не маячит председатель заксобра Валерий Лидин, которому его зам. Сергей Егоров, имеющий старых знакомых в АП, уже сообщил о принятом решении.

Гуд бай, ИАБ?

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