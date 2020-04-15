Белозерцев о закрытых парикмахерских и СТО: Давайте потерпим

15.04.2020 | 09:14

Жителей Пензенской области волнует, сколько продлится ограничение работы предприятий сферы обслуживания.

Пользователи соцсетей поинтересовались у губернатора Ивана Белозерцева, когда откроются салоны красоты, парикмахерские и станции техобслуживания автомобилей. Вопросы были озвучены во время пресс-конференции, состоявшейся в правительстве во вторник, 14 апреля.

«Хочется открыть, но пока ситуация не позволяет. Большой проблемы в том, чтобы открыть, нет. Но не получим ли мы увеличения количества заболевших? Давайте еще немного потерпим, посмотрим за ситуацией», - попросил глава региона.

В салонах красоты персонал и клиенты находятся в близком контакте, из-за чего угроза заражения повышается. С СТО тоже не все просто.

«Возможно, по станциям технического обслуживания и нужно принимать решение. Я как раз вчера дал поручение Денису Борисовичу (Бубнову, зампреду правительства. - Прим. ред.) Но как только станция открывается, так сразу из дома выходят… Так сразу поедут… Тормозные колодки не менял с осени прошлого года, а сейчас находится дома, времени много… Ну что ж, надо поехать! Поехал на станцию техобслуживания - подхватил коронавирус. Привез ребенку, супруге, а если живут с родителями, то и им. И что делать?» - выразил беспокойство Белозерцев.

Он призвал детально рассматривать каждую ситуацию. Если возникает острая необходимость, например выходит из строя сельхозтехника, которая должна участвовать в посевной кампании, специалистов приглашают, чтобы решить эту проблему. Остальные пензенцы пока вынуждены обходиться без услуг СТО.

«Думаю, нам нужно еще немного потерпеть и посмотреть за ситуацией», - резюмировал губернатор.