Общество

Белозерцев о закрытых парикмахерских и СТО: Давайте потерпим

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Жителей Пензенской области волнует, сколько продлится ограничение работы предприятий сферы обслуживания.

Пользователи соцсетей поинтересовались у губернатора Ивана Белозерцева, когда откроются салоны красоты, парикмахерские и станции техобслуживания автомобилей. Вопросы были озвучены во время пресс-конференции, состоявшейся в правительстве во вторник, 14 апреля.

«Хочется открыть, но пока ситуация не позволяет. Большой проблемы в том, чтобы открыть, нет. Но не получим ли мы увеличения количества заболевших? Давайте еще немного потерпим, посмотрим за ситуацией», - попросил глава региона.

В салонах красоты персонал и клиенты находятся в близком контакте, из-за чего угроза заражения повышается. С СТО тоже не все просто.

«Возможно, по станциям технического обслуживания и нужно принимать решение. Я как раз вчера дал поручение Денису Борисовичу (Бубнову, зампреду правительства. - Прим. ред.) Но как только станция открывается, так сразу из дома выходят… Так сразу поедут… Тормозные колодки не менял с осени прошлого года, а сейчас находится дома, времени много… Ну что ж, надо поехать! Поехал на станцию техобслуживания - подхватил коронавирус. Привез ребенку, супруге, а если живут с родителями, то и им. И что делать?» - выразил беспокойство Белозерцев.

Он призвал детально рассматривать каждую ситуацию. Если возникает острая необходимость, например выходит из строя сельхозтехника, которая должна участвовать в посевной кампании, специалистов приглашают, чтобы решить эту проблему. Остальные пензенцы пока вынуждены обходиться без услуг СТО.

«Думаю, нам нужно еще немного потерпеть и посмотреть за ситуацией», - резюмировал губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Коллаж - можно! СТО - нельзя!

Гость||

Как о рукожопых-то беспокоишься. А когда можно будет зубы лечить, сейчас приём только с острой болью.

Гость||

Гость писал(a):

Коллаж - можно! СТО - нельзя!
Коллаж закрыт с 28 мая.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Коллаж - можно! СТО - нельзя!
Коллаж закрыт с 28 мая.
с 28 марта.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В салонах красоты персонал и клиенты находятся в близком контакте, из-за чего угроза заражения повышается.
Ну не сравнить с кассиром в магазине. Там же контакт не такой близкий, да и людей меньше

Гость||

на сто заразился, принёс домой жене,детям,соседям.только депутатская жена ни кого не заразила,прям сказки и лапша на уши

Гость||

а какие на сто близкие контакты?

Гость||

Заборчик на Лазо помогает при самоизоляции?

Гость||

откройте садоводческие магазины...

Гость||

А храми закрыть кишка тонка?

Не хочется против жрецов переть?

А вот там и близкий контакт, и все посетители из группы риска, и домой они так же всю заразу приносят...

А еще по дороге половину автобуса перезаражают.

ЗАКРОЙТЕ ХРАМИКИ !

Гость||

Гость писал(a):

откройте садоводческие магазины...
на южной поляне открыт, на пензе-1 открыт.

Куда больше ?

Гость||

Я не могу это читать, глаза себе выколоть хочется... откуда и за что нам, пензенцам, прилетело это чудо...

Гость||

маникюр и педикюр - это гигиена.мастера работают в масках перчатках, салоны обрабатываются и ез всяких карантинов и самоизоляций, народ в салоны ходит по записи. толпы там как в магните или ашане нет, но губернатор об этом не знает, а чиновных дам видимо на дому обслуживат

Имя: Гость
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