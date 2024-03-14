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Общество

Иммунолог рассказал, отчего после ковида бывает «мозговой туман»

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У людей, переболевших COVID-19, могут развиваться другие серьезные заболевания. Об этом рассказал ТАСС

врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Сейчас насчитывается уже более 70 заболеваний, которые связаны с постковидным состоянием, а симптомов более 200», - предупредил он.

Врач пояснил, что такие заболевания можно поделить на три группы. К первой относятся соматические, то есть те, к которым человек был предрасположен.

«Например, если у человека были какие-то заболевания поджелудочной железы, печени, сердца, желудочно-кишечного тракта - они у него обострятся, и в результате постковида у него будет хвост из этих заболеваний», - пояснил Владимир Болибок.

Вторая группа - заболевания, которые проявляются из-за длительного воспалительного процесса, связанного с нервной системой. Обобщенное состояние человека при этих нарушениях называется «мозговой туман».

«Это достаточно тягостное состояние, когда у человека плохо работает сознание, вплоть до того, что люди теряют какие-то навыки, например, навык устного счета. У человека наблюдается затуманенность сознания, он очень медленно соображать начинает», - уточнил врач. Так, по его мнению, возросшее за последние четыре года число мелких ДТП связано в том числе с нарушением когнитивных функций человека на фоне постковида.

Третья группа заболеваний связана с нарушением свертываемости крови. По словам Владимира Болибока, человечество впервые столкнулось с инфекцией, которая вызывает воспаление внутренней оболочки сосудов, из-за чего образуются микротромбообразования в артериальных, венозных и капиллярных сосудах.

Кроме того, на виды постковидных нарушений влияет и то, каким штаммом заразился человек. Так, при уханьском и дельта-штаммах коронавируса у пациентов массово встречались тромбозы крупных артерий. А сейчас, по словам врача, часто встречаются «внезапная смерть», инсульт, инфаркт и неожиданная тромбоэмболия легких.

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