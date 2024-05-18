Кардиолог назвала условия немедленного лечения гипертонии

18.05.2024 | 14:00

С 13 по 19 мая в России проходит неделя профилактики повышения артериального давления. Она приурочена к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который отмечался 17-го числа.

Заведующая отделением кардиологии № 3 клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Мария Балашова рассказала, как предупредить заболевание.

По ее словам, давление в норме составляет 120 на 80 мм рт. ст., верхние границы нормы - 139 на 89. Показатели 140 на 90 мм считаются началом гипертонии.

«Причем одни люди ощущают это повышение, а другие чувствуют себя как обычно - это зависит от чувствительности нервной системы. Ну или просто не обращают внимание на ее признаки: головную боль, звон в ушах, легкое головокружение, появление «мушек» в глазах, ощущение прилива или жара на лице, учащенное сердцебиение, а также утомляемость», - объяснила кардиолог.

Она советует не списывать такие симптомы на усталость, переработки или стрессовую ситуацию, а начать регулярно измерять давление.

Особенно внимательно должны относиться к первым проявлениям болезни люди с нерегулируемыми факторами риска. К ним относятся возраст старше 50-55 лет, принадлежность к мужскому полу и наличие родственников, страдающих гипертонией.

Мария Балашова настоятельно рекомендует при первых признаках заболевания посетить терапевта или кардиолога. Специалист даст направления на ряд исследований, которые помогут выявить патологию. Кроме того, следует проверить у офтальмолога состояние сосудов глазного дна. После этого будет принято решение о лечении.

«Если у человека высокие цифры давления (170-180) и есть выраженное нарушение состояния, например сильные головные боли, повышенная утомляемость, усталость, одышка при ходьбе, а также имеется поражение органов-мишеней (гипертрофия левого желудочка сердца, хроническая болезнь почек, ретинопатия глаз), то лечение начинается сразу», - подчеркнула врач.