В Пензенской области воздух прогреется до +20

18.05.2024 | 16:41

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 19 мая, в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха не превысит +2...+7 градусов, днем термометры покажут +15...+20.

Тем не менее пензенцам следует быть морально готовыми к возвращению холодов в ближайшие дни. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в 20 регионах страны, в том числе практически во всем Приволжском федеральном округе, возможны ночные заморозки.

19 мая называли в народе днем Иова Горошника и начинали сеять бобовые, так что дачникам будет неплохо посадить на участке горох или фасоль. Также считалось: если с утра выпадет роса, то урожай огурцов будет богатым.