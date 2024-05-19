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Общество

К 2026 году в Пензе планируют построить 6 газовых заправок

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К 2026 году в Пензе увеличится число объектов, где можно будет заправить машину природным газом.

Так, согласно распоряжению областного правительства в этом году планируется построить две такие заправочные станции: на улицах Рябова, 1в, и 65-летия Победы.

В 2025 году хотят сделать еще четыре АГЗС: на улицах Строителей (2 объекта) и 65-летия Победы, Окружной, 113а/Курской, 74а.

На данный момент в Пензе действуют 4 газовые заправки: в поселке Мичуринском, на улицах Ульяновской, 40 лет Октября и Аустрина.

Также работают объекты в Кузнецком районе (770-й километр трассы М-5) и в Мокшанском (село Подгорное).

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