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Общество

Врач объяснил, почему не следует кормить голубей

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В Пензенской области многие семьи, прогуливаясь в зеленых зонах, любят кормить белок и птиц. Врач-дерматовенеролог Роман Иванов объяснил, почему это опасно.

По его словам, белки и голуби при кормлении с рук могут заразить человека различными заболеваниями.

«Белочки - милые и забавные существа, но не стоит забывать, что в первую очередь это дикие животные, которые могут быть переносчиками серьезных заболеваний, в том числе бешенства. Поэтому в лесу и в парке стоит любоваться этими зверьками на расстоянии. Можно оставить для них на земле орехи, а вот кормить с рук или пытаться погладить не стоит - они могут укусить. Укус белки сам по себе неприятен: у них достаточно сильные челюсти и острые зубы, рана будет глубокой и болезненной. Она будет долгое время заживать, есть вероятность, что возникнет нагноение. Кроме того, вместе со слюной животного в кровь могут попасть возбудители бешенства, туляремии и лептоспироза. Эти заболевания передаются не только через укус. Риск заразиться есть, даже если зверек вас поцарапал или на ваши руки попала его слюна», - рассказал Иванов в беседе с изданием «Известия».

Что касается голубей, то от них можно заразиться сальмонеллезом и орнитозом. Передача возбудителей происходит при кормлении с рук. Также можно подхватить инфекцию, даже просто подняв перо больной птицы с земли.

Симптомы орнитоза похожи на ОРВИ: повышение температуры до 39 градусов, мышечная и головная боль, сухой кашель. Самочувствие может нормализоваться на 7-10 день, однако пациент продолжит ощущать слабость, вялость и периодическую боль в мышцах - так действуют токсины. Для лечения орнитоза применяют антибиотики.

Сальмонеллез - инфекция, которая сопровождается диареей, болью в животе, высокой температурой, тошнотой, рвотой. При адекватном лечении заболевание длится 3-5 дней. Если пациент не обратится к медикам, есть риск, что возбудитель с током крови попадет в органы, где сформируются вторичные очаги гнойного воспаления.

«Кроме того, в перьях птиц часто встречаются блохи, жучки, клещи, которые могут передаваться от пернатых к человеку. Чтобы не заразиться инфекциями от птиц, не стоит пытаться погладить их, пить или есть рядом со стаей голубей. Рекомендуется особенно остерегаться особей, которые выглядят вялыми и больными - со взъерошенными перьями, слезящимися глазами, необычными движениями», - заявил Роман Иванов.

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