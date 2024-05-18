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Общество

Пензенцев приглашают обследовать кожу и щитовидную железу

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В субботу, 25 мая, в центре амбулаторно-онкологической помощи при поликлинике Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко пройдет день открытых дверей по профилактике меланомы и заболеваний щитовидной железы.

«Открыта предварительная запись по телефону 35-01-02 для прикрепленного населения - жителей Городищенского, Лопатинского, Шемышейского, Никольского, Иссинского и Лунинского районов, а также поликлиник № 8, 9, 10, 12 города Пензы», - сообщили в учреждении здравоохранения.

Поликлиника расположена по адресу: г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53а.

Желающим предлагается посетить специалистов с 8:00 до 12:00.

С собой необходимо иметь результаты прежних обследований.

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Источник — фото pixabay.com
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