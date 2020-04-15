Происшествия

В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса

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В среду, 15 апреля, стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Она находилась в реанимации около двух недель на искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, боровшихся за ее жизнь, скончалась», - написала Черемушкина в своем ТГ-канале.

Уточняется, что у пациентки был ряд хронических заболеваний, в том числе астма.

Еще один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

В настоящий момент в Пензенской области 100 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Двое умерли, четверо выписаны, пятеро, по данным на 14 апреля, находятся на ИВЛ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

от коронавируса умерла 50-летняя женщина.
а почему она умерла имела сопутствующие болезни?

Гость||

Гость писал(a):

а почему она умерла имела сопутствующие болезни?
Тебе же ясно сказали - от коронавируса.

Гость||

уже 100 заболевших на сегодня. такая маленькая пенза впереди всего поволжья

Гость||

зато вчера было 0

Гость||

заболевших 100 и 160 под подозрением в больницах. вот это статистика!

Гость||

Так это не только данные Пензы, а всей области.

Гость||

Написали же,была астма-это тяжелое сопутствующее заболевание.

Гость||

"а почему она умерла имела сопутствующие болезни?"

А читать разучился? "Уточняется, что у пациентки был ряд хронических заболеваний, в том числе астма". И вообще, кому ты тут вопросы задаёшь?

Гость||

Гость писал(a):

заболевших 100 и 160 под подозрением в больницах. вот это статистика!
\

Чет мало совсем. Не верится.

Гость||

Гость писал(a):

у пациентки был ряд хронических заболеваний, в том числе астма"
В 50 лет рановато все равно.

Гость||

Гость писал(a):

уже 100 заболевших на сегодня. такая маленькая пенза впереди всего поволжья
Не хотелось разрушать твой панический мирок, но... примерно 86% (+/- 5-6%) заболевших - недиагностированы. Так, что реально заболевших гораздо больше...

Гость||

Дина, ну как же так? Вирус не может убить. Что в диагнозе?

Почему тогда на прошлой неделе, двух умерших дам с Карпинского записали как от пневмонии?

Гость||

Взрослые вроде люди. А все хотите правду услышать.

Гость||

А мы верим, уши развесили

Гость||

А сколько в Пензе официально умерших от вируса?

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Имя: Гость
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