В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса

15.04.2020 | 10:41

В среду, 15 апреля, стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Она находилась в реанимации около двух недель на искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, боровшихся за ее жизнь, скончалась», - написала Черемушкина в своем ТГ-канале.

Уточняется, что у пациентки был ряд хронических заболеваний, в том числе астма.

Еще один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

В настоящий момент в Пензенской области 100 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Двое умерли, четверо выписаны, пятеро, по данным на 14 апреля, находятся на ИВЛ.