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Общество

За неделю коронавирусом заразились почти 300 пензенцев

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В Пензенской области за минувшую неделю, с 19 по 25 февраля, зарегистрировали 292 случая коронавирусной инфекции. Это на 34 больше, чем на предыдущей неделе (258).

Такие данные во вторник, 27 февраля, обнародовал портал «Объясняем.рф».

В целом же по стране за неделю число заражений COVID-19 снизилось на 7,6%.

Госпитализация потребовалась 76 жителям Пензенской области (80 - на предыдущей неделе). Медики выписали 57 человек (55). Смертей от коронавируса на минувшей неделе не зарегистрировано (5).

Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в области доминируют различные подвиды штамма омикрон. Чаще всего пензенцы заражаются в семьях или от близкого окружения. Больше чем в половине случаев явный контакт не удалось установить.

Групповых очагов COVID-19 в области не выявили.

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